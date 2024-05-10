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США объявили новый пакет помощи: туда вошло много оружия

Ангелина Подвысоцкая
10 мая 2024, 21:17
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Украина получит новый пакет военной помощи от США на сумму 400 миллионов долларов.
США объявили новый пакет помощи: туда вошло много оружия
США выделили Украине новый пакет помощи на 400 миллионов долларов / Коллаж: Главред, фото: Минобороны США, Офис президента, 43 отдельная механизированная бригада

США выделили Украине новый пакет военной помощи. Ее размер составляет 400 миллионов долларов. Об этом сообщает Пентагон.

В этот пакет военной помощи войдут:

  • боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • дополнительные HIMARS и боеприпасы к ним;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • БМП Bradley;
  • БТР M113;
  • противоминные защищенные от засад транспортные средства (MRAP);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • противотанковые ракеты TOW;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • высокоскоростные противорадиационные ракеты HARMs;
  • стрелковое оружие, патроны к нему, гранаты;
  • прибрежные и речные патрульные катера;
  • подрывные боеприпасы;
  • запчасти, защитное оборудование;
  • оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами.

Военная помощь для Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр обороны Германии Борис Писториус, находясь с официальным визитом в Вашингтоне, объявил о намерении приобрести у Соединенных Штатах 3 дополнительные системы HIMARS для дальнейшей передачи их Украине.

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Также, новый пакет военной помощи от Италии для Украины может включать систему противовоздушной и противоракетной обороны SAMP/T. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто подтвердил, что новый пакет помощи поступит "вскоре", однако его детали остаются засекреченными.

Украина может вскоре получить новые пакеты военной помощи от Соединенных Штатов. Штаты намерены выйти на прежний уровень поставок вооружений. Об этом сообщил представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

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