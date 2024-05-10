Настоящее чудо: в Белополье икона остановила осколок вражеского снаряда

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Сумскую область из различных видов вооружения. Под постоянным обстрелом находится и Белополье. Недавно в городе во время вражеских ударов произошло настоящее чудо. Видео опубликовал мэр Белополья Юрий Зарко на своей странице в Facebook.
9 мая враг обстрелял Белополье из "Градов". Осколки российских снарядов разлетались во все стороны, пробивая все на своем пути.
Один из них пробил стену, оставив в ней дыру. Но тут произошло чудо - осколок остановила икона, которые стояла у стены.
"Икона остановила осколок от Града. Чудеса иногда случаются", - написал Юрий Зарко.
Смотрите видео с осколком возле иконы:
Возможная атака РФ на Сумы - последние новости
Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что российские оккупанты имеют план захвата Харькова или Сум. Однако неизвестно, способен ли враг реализовать эти планы имеющимися у него силами.
Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе.
Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнётся "в конце мая или в начале июня".
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