Настоящее чудо: в Белополье икона остановила осколок вражеского снаряда

Российские оккупанты постоянно обстреливают Белополье и другие районы Сумской области различным оружием.

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В Белополье икона остановила осколок снаряда / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Сумскую область из различных видов вооружения. Под постоянным обстрелом находится и Белополье. Недавно в городе во время вражеских ударов произошло настоящее чудо. Видео опубликовал мэр Белополья Юрий Зарко на своей странице в Facebook.

9 мая враг обстрелял Белополье из "Градов". Осколки российских снарядов разлетались во все стороны, пробивая все на своем пути.

Один из них пробил стену, оставив в ней дыру. Но тут произошло чудо - осколок остановила икона, которые стояла у стены.

видео дня

"Икона остановила осколок от Града. Чудеса иногда случаются", - написал Юрий Зарко.

Смотрите видео с осколком возле иконы:

В Белополье икона остановила осколок снаряда / фото: скриншот

Возможная атака РФ на Сумы - последние новости

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что российские оккупанты имеют план захвата Харькова или Сум. Однако неизвестно, способен ли враг реализовать эти планы имеющимися у него силами.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе.

Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнётся "в конце мая или в начале июня".

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