На границе стоит 50 тыс. оккупантов, они пойдут на Харьков в средине мая - The Economist

РФ может попытаться создать буферную зону в Харьковской области и перерезать главную дорогу, которая ведет к Киеву.

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РФ может в средине мая пойти в наступление на Харьков / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, скриншот

Российские оккупанты стягивают живую силу и технику, чтобы пойти в наступление на Харьков. Враг может пойти в атаку уже в средине мая. Об этом сообщает The Economist.

Как утверждается, 50 тысяч российских оккупантов собираются в 40 километрах от украинской границы. По одному из сценариев, враг может попытаться изолировать Харьков, перерезав главную дорогу, ведущую к Киеву. Второй вариант - переместиться на 10 км ближе, что позволит оккупантам бить по городу из артиллерии. РФ хочет создать в Харьковской области буферную зону, защищая Белгород от украинских атак.

Командир полка "Кракен" Константин Немичев убежден, что российские оккупанты действительно могут попытаться продвинуться вперед, но украинские военные готовятся к этому, а линии обороны намного сильнее, чем в 2022 году. Останавливать врага будут три линии укреплений и наши защитники.

"Они могут продвинуться на несколько километров вглубь провинции, но я не думаю, что они смогут продвинуться дальше, чем на 10 км", - сказал Немичев. видео дня

Кто такой Константин Немичев? Немичев Константин Витальевич - украинский военный и политический деятель. В 2014 году он был участником Революции достоинства и участвовал в защите Харькова от пророссийского мятежа. Об этом сообщает Википедия. В 2014-2016 годах он служил в батальоне и полку "Азов", где получил звание сержанта. Тогда же он участвовал в боях за Широкино и обороне Мариуполя. Весной 2022 года Немичев и Сергей Величко создали подразделение "KRAKEN", которое активно участвовало в борьбе с российскими оккупантами. Сейчас "KRAKEN" - отдельное разведывательно-диверсионное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Возможна атака РФ на Харьков или Сумы - последние новости по теме

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что российские оккупанты имеют план захвата Харькова или Сум. Однако неизвестно, способен ли враг реализовать эти планы имеющимися у него силами.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе.

Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или в начале июня".

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что россияне не станут атаковать Харьков в лоб, потому что понимают, что для захвата такого большого города нужно от 300 тыс. до 500 тыс. личного состава.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков. Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб". Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

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