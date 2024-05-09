УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

На границе стоит 50 тыс. оккупантов, они пойдут на Харьков в средине мая - The Economist

Ангелина Подвысоцкая
9 мая 2024, 22:41обновлено 10 мая, 00:17
657
РФ может попытаться создать буферную зону в Харьковской области и перерезать главную дорогу, которая ведет к Киеву.
ВСУ, Харьков
РФ может в средине мая пойти в наступление на Харьков / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, скриншот

Российские оккупанты стягивают живую силу и технику, чтобы пойти в наступление на Харьков. Враг может пойти в атаку уже в средине мая. Об этом сообщает The Economist.
Как утверждается, 50 тысяч российских оккупантов собираются в 40 километрах от украинской границы. По одному из сценариев, враг может попытаться изолировать Харьков, перерезав главную дорогу, ведущую к Киеву. Второй вариант - переместиться на 10 км ближе, что позволит оккупантам бить по городу из артиллерии. РФ хочет создать в Харьковской области буферную зону, защищая Белгород от украинских атак.

Командир полка "Кракен" Константин Немичев убежден, что российские оккупанты действительно могут попытаться продвинуться вперед, но украинские военные готовятся к этому, а линии обороны намного сильнее, чем в 2022 году. Останавливать врага будут три линии укреплений и наши защитники.

"Они могут продвинуться на несколько километров вглубь провинции, но я не думаю, что они смогут продвинуться дальше, чем на 10 км", - сказал Немичев.

видео дня

Кто такой Константин Немичев?

Немичев Константин Витальевич - украинский военный и политический деятель. В 2014 году он был участником Революции достоинства и участвовал в защите Харькова от пророссийского мятежа. Об этом сообщает Википедия. В 2014-2016 годах он служил в батальоне и полку "Азов", где получил звание сержанта. Тогда же он участвовал в боях за Широкино и обороне Мариуполя.

Весной 2022 года Немичев и Сергей Величко создали подразделение "KRAKEN", которое активно участвовало в борьбе с российскими оккупантами. Сейчас "KRAKEN" - отдельное разведывательно-диверсионное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Возможна атака РФ на Харьков или Сумы - последние новости по теме

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что российские оккупанты имеют план захвата Харькова или Сум. Однако неизвестно, способен ли враг реализовать эти планы имеющимися у него силами.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе.

Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или в начале июня".

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что россияне не станут атаковать Харьков в лоб, потому что понимают, что для захвата такого большого города нужно от 300 тыс. до 500 тыс. личного состава.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы

Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков.

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь.

По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб".

Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Харькова Харьковская область вторжение России новости Харьковщины
Реклама

Главное за день

"Скоро должен быть мясной движ": известный военный - о наступлении на Харьков

"Скоро должен быть мясной движ": известный военный - о наступлении на Харьков

00:15 Украина
На границе стоит 50 тыс. оккупантов, они пойдут на Харьков в средине мая - The Economist

На границе стоит 50 тыс. оккупантов, они пойдут на Харьков в средине мая - The Economist

22:41 Украина
Украина получит дополнительные пакеты помощи от США: в Госдепе назвали сроки

Украина получит дополнительные пакеты помощи от США: в Госдепе назвали сроки

22:29 Мир
Все главные новости

Популярное

Кристина Орбакайте лишит сына Никиту Преснякова наследства - причина 208404

Кристина Орбакайте лишит сына Никиту Преснякова наследства - причина

Охотница за богатыми стариками: вскрылись детали личной жизни молодухи Петросяна 124924

Охотница за богатыми стариками: вскрылись детали личной жизни молодухи Петросяна

Придется разруливать: у родственников Аллы Пугачевой случилась беда 14909

Придется разруливать: у родственников Аллы Пугачевой случилась беда

Путину не отдали честь и потерянный ботинок: провалы Парада Победы в Москве 12589

Путину не отдали честь и потерянный ботинок: провалы "Парада Победы" в Москве

Последние новости

00:18

Евровидение 2024: известны все финалисты конкурса

00:15

"Скоро должен быть мясной движ": известный военный - о наступлении на Харьков

09 мая, четверг
23:32

Итальянка подорвала второй полуфинал Евровидения 2024

22:52

Фаворит Евровидения-2024 огорошил своим выступлением в прямом эфире - зажег сцену

22:46

Россия не решится на войну с НАТО: Коваленко объяснил причинуВидео

Тарас Загородний: Путин блефует о "ядерке", но способен начать "спецоперации" в Грузии и КазахстанеТарас Загородний: Путин блефует о "ядерке", но способен начать "спецоперации" в Грузии и Казахстане
22:41

На границе стоит 50 тыс. оккупантов, они пойдут на Харьков в средине мая - The Economist

22:33

Сложная математическая загадка: нужно найти пропущенную цифру за 15 секунд

22:29

Украина получит дополнительные пакеты помощи от США: в Госдепе назвали сроки

22:15

Евровидение-2024 второй полуфинал: где смотреть и кто выступит - онлайн-трансляция

Реклама
22:03

"Подсела" на препараты: фанаты заподозрили,что у путинистки Валерии анорексия

21:56

Украина получит дополнительные установки HIMARS: в Германии назвали точное количество

21:23

Уклонистов могут жестко наказывать блокировкой счетов: в Раде назвали условие

21:21

Через несколько недель враг будет в Днепре и Харькове - полковник об ужасном сценарии

21:13

Ход войны может кардинально измениться: у Зеленского назвали единственный путь

21:10

Опухоль: мать Ким Кардашьян поделилась тревожными новостями

20:23

Огурцы будут расти вдвое быстрее: чем подкормить овощи для невероятного урожаяВидео

20:09

Упс, она сделала это снова: Бритни Спирс "перевернула мир" необычным талантомВидео

20:09

Как Путин подменил культ Второй мировой культом войны в Украинемнение

19:46

Неожиданная правда прорвалась на росТВВидеоблоги

19:37

Украину будут заливать дожди: синоптики назвали регионы, где будет худшая погода

Реклама
19:24

У Байдена отреагировали на возросшие массированные атаки России

19:05

"Я же не Соловий": Цибульская рассказала про неприятное знакомство с Жаданом

18:33

Жесткие бои: враг прорвался в Уманское и вывесил "тряпку" СССР - Bild

18:01

Мятеж Пригожина 2.0. Как режим Путина идет к войне в Кремлемнение

17:57

Никто бы не узнал: Катя Осадчая показала свое раритетное фото 20-летней давности

17:51

"Мы уменьшим потери на поле боя": Зеленский - о борьбе с Путиным

17:44

Украина в скором времени стабилизует фронт: Коваленко назвал срокиВидео

17:23

"Путин этого боится": Зеленский назвал основные пункты Саммита мира в Швейцарии

17:07

"Знаем диагноз": жена Виктора Павлика впервые озвучила редкое расстройство сына

16:55

Что нельзя делать с деньгами, чтобы не пришла бедность: приметы 10 мая

16:52

Как вывести ос из дома: женщина рассказала рецепт действенного спрея из трех ингредиентов

16:42

Сколько можно хранюить консервацию: как постоянно обеспечить себе вкусную еду

16:38

Украина может остановить наступление РФ на Востоке: Зеленский назвал важное условие

16:06

Россияне модернизировали ракеты Х-101 для ударов по Украине: в ВСУ оценили угрозу

16:05

Российскому послу в Варшаве сделали "приятный" подарок к 9 мая

15:23

Для чего в самолетах есть пепельницы, если там запрещено курить: ответ удивитВидео

15:17

Удар на рекордные 1500 километров вглубь РФ: дроны СБУ атаковали нефтебазу в Башкортостане

15:07

Названа парламентская фракция, которая заработала больше всего в войну – "Евросолидарность" Порошенко

15:06

С трудом передвигается: новые кадры с Чарльзом III встревожили СетьВидео

14:59

Залужного уволили с военной службы: он получил новое назначение

Реклама
14:52

Путину не отдали честь и потерянный ботинок: провалы "Парада Победы" в Москве

14:30

Признаки того, что ваша стиральная машина нуждается в чистке

14:21

РФ может напасть на еще 2 страны уже в этом году: Загородний сделал неутешительный прогноз

14:02

Две ГЭС выведены из строя: в "Укрэнерго" предупредили об аварийных отключениях

13:45

Ударят заморозки: синоптик сказала, в каких областях похолодает

13:40

"Были погрешности": Джамала оценила шансы Украины на победу в Евровидении-2024Видео

13:32

"Олененок" на Netflix: настоящая Марта раскрыла свою личность

13:11

СБУ ударила дронами по перевалочным нефтебазам на Кубани - СМИ

13:01

Забытый рецепт из детства: салат с "Мивиной" - родные тарелки оближутВидео

12:39

"Путин в меня выстрелил": невероятная история пенсионерки с Черниговщины, потерявшей ногу

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиКрасивый маникюрОкрашивание волосМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять