Угроза удара полумиллионной группировки: раскрыт сценарий захвата Харькова

Для захвата Харькова оккупантам нужна группировка до 500 тыс. личного состава, считает Алексей Гетьман.

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/ Коллаж: Главред, Фото: Facebook/alexeyhetman, mil.ru

Российские оккупанты пытаются захватить железнодорожную логистику Купянск и Купянска-Узлового, заявил военный эксперт Алексей Гетьман.

В комментарии ТСН он напомнил заявления Сергея Лаврова о том, что Харьков интересует оккупантов с точки зрения отодвигания ВСУ.

"Захват до 7 мая (день инаугурации Путина) или до 9 мая Часов Яра - это не очень заходит у них, а вот Харьков, о котором они постоянно говорят как о первой столице Украины, в понимании россиян является столицей Украины, в их понимании идет война за столицу Украины. Для них это существенно", - говорит эксперт.

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Вместе с тем он считает, что россияне не станут атаковать Харьков в лоб, потому что понимают, что для захвата такого большого города нужно от 300 тыс. до 500 тыс. личного состава.

"И такие бои могут длиться месяцами, если не годами. Сейчас, к 9 мая будет обострение по всей линии фронта, не только на Купянском направлении - на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском. На всех, потому что оккупантам нужны какие-то "победы". Во-первых, к 9 мая, во-вторых - пока еще не полностью нам пришло то вооружение, которое передают нам союзники", - добавил Гетьман.

Наступление РФ 2024 - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что РФ собирает ударный "кулак": превращает город-миллионник в "серую зону". Оккупанты РФ намерены превратить Харьков в "серую зону", непригодную для проживания гражданского населения, пишет британское издание The Economist.

Как сообщалось ранее, РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные системы противовоздушной обороны Patriot сейчас должны находиться именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять по всему восточному флангу НАТО.

Напомним, ранее Зеленский срочно посовещался с главами СБУ и ГУР. Президент обсудил ситуацию вокруг ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков. Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб". Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

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