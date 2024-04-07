Ответка за удары по Харькову: Зеленский срочно посовещался с главами СБУ и ГУР

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, министром обороны Рустемом Умеровым, главой СБУ Василием Малюком, начальником ГУР МО Кириллом Будановым и министром внутренних дел Игорем Клименко.
"На связи с Главкомом Сырским. Подробно обсудили ситуацию на фронте, планирование наших дальнейших действий. Министр обороны Умеров доложил о ситуации с боеприпасами. Делаем максимум, чтобы каждая боевая бригада имела все необходимое для защиты государства", - написал Зеленский в Telegram.
Он также сообщил, что провел отдельный разговор с Малюком, Будановым и Клименко относительно ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.
"Россия ни на минуту не прекращает свой террор. Работаем, чтобы предоставить нашим людям надежную защиту. Готовим ответ для врага - очень конкретный и справедливый", - подчеркнул глава государства.
Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы
Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков.
Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь.
По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб".
Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.
Удары РФ по Харькову
Ранее РФ атаковала Харьков КАБами. Зафиксировано 4 прилета по Харькову, есть информация о пострадавших в результате взрывов в центральной части города.
Как сообщалось ранее, В Харькове дрон оккупантов влетел в дом. Также в результате удара повреждена гражданская инфраструктура и загорелся автомобиль.
Как сообщал Главред, в пятницу, 5 апреля, российские оккупанты атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами. Мэр города Игорь Терехов предупредил о сильных взрывах и призвал жителей быть осторожными.
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