"Прилет" в самом Харькове: россияне ударили по жилым домам, есть жертвы

В результате российской атаки погиб минимум один человек, также есть раненые.

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Россияне ударили по жилым домам в Харькове / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

В Харькове 6 апреля прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали город и нанесли удар КАБами. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

Россияне ударили по жилому району Харькова. Уже известно минимум об одном погибшем, также есть пострадавшие.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что вражеский удар был нанесен по Шевченковскому району Харькова. Россияне повредили гражданскую инфраструктуру. Также на месте "прилета" начался пожар - загорелись машины.

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Россияне ударили по жилым домам в Харькове / фото: скриншот

Стоит отметить, что Воздушные силы Украины предупреждали о пусках авиабомб в направлении Харьковской области.

Россияне ударили по жилым домам в Харькове / фото: скриншот

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