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Харьков может оказаться в "кольце": эксперт рассказал коварный план врага

Ангелина Подвысоцкая
30 марта 2024, 18:08
Российские оккупанты хотят взять город, но не штурмуя его "в лоб". Враг может попытаться окружить его.
ВСУ
Россияне хотят окружить Харьков / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Российские оккупанты планируют пойти в наступление на Харьков. При этом они хотят не бить "в лоб", а просто окружить город. Об этом заявил майор Нацгвардии Алексей Гетьман, сообщает Еспресо.

Враг может задействовать все главные силы из двух армий на этом направлении.

"Очевидно, оккупанты попытаются окружить Харьков, взять в кольцо. Это они могут попробовать. Удастся им это или нет - посмотрим... Но оккупанты в лоб Харьков бить не будут, они прекрасно понимают, что увязнут. Они под Авдеевкой почти на полгода увязли, когда начали масштабно наступать", - сказал Гетьман.

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Он добавил, что украинские военные понимают все и готовятся к возможному российскому наступлению. Сам Харьков является одним из самых укрепленных городов.

"Мы строим фортификации таким образом, чтобы они не смогли этого сделать. Мы тоже готовимся", - добавил Гетман.

Кто такой Алексей Гетман?

Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Удары по Харькову - последние прилеты

В среду, 27 марта, Россия атаковала Украину ракетами и авиабомбами . В частности, новосозданным боеприпасом УМПБ Д-30 было нанесено несколько ударов по Харькову. По информации правоохранителей, один удар пришелся по общеобразовательной школе, второй - прямо посреди жилых домов. Суспільне уточняет, что один из "прилетов" произошел на детской площадке.

В последнее время российские оккупанты возобновили удары по энергетике Украины. В частности, как насчитал эксперт Геннадий Рябцев, по состоянию на 22 марта специалистами было зафиксировано 59 попаданий, в частности, в Харькове, Запорожье, Днепре, Кривом Роге, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской и Одесской областях.

В Укрэнерго предупреждали, что ситуация со светом может ухудшиться в Хмельницкой и Одесской областях. В Харькове все стабильно плохо: город еще не может оправиться от предыдущей атаки россиян на энергетическую инфраструктуру. В частности, Россия уничтожила все его трансформаторные подстанции.

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