ВСУ потрепали россиян на юге: десятки штурмовиков РФ взорвали вместе с техникой

Силы обороны продолжают осуществлять комплексные меры по удержанию и укреплению позиций на Левобережье.

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ВСУ отражают вражеские штурмы / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

На Ореховском направлении оккупанты совершили 4 штурма, при этом успеха не имели, информируют Силы обороны юга Украины.

Как говорится в сообщении в Telegram, на левобережье Днепра Херсонщины враг провел 3 штурма, но они оказались неудачными. Понеся потери, противник отошел на свои исходные позиции.

"Силы обороны продолжают осуществлять комплексные меры по удержанию и укреплению позиций", - уточняют украинские защитники.

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Вместе с тем оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов разных типов, рассказали они.

"Силы обороны юга в дальнейшем наносят огненное поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам", - говорится в сообщении.

В Силах обороны юга добавили, что получено подтверждение о том, что сутки враг потерял 137 человек личного состава, а также 33 единицы вооружения и военной техники, из них:

2 зенитно-ракетных комплекса "Стрела-10";

4 артиллерийские системы;

2 миномета;

12 единиц автобронетехники;

1 разведывательный БпЛА "Суперкам";

9 станций аэрофотофиксации;

3 лодки.

запас горючего и склад с боекомплектом.

Ситуация на фронте

Напомним, что в разведке Британии предупредили о новых атаках РФ по Украине. Россия нанесла первый более чем за месяц крупный удар с использованием авиации дальнего действия по Украине. В состав ударной группы вошли по меньшей мере 10 самолетов Ту-95.

Как сообщал Главред, россияне не могут захватить Часов Яр, но постоянно совершают штурмы. На этом направлении оккупанты используют тяжелую технику - танки и бронированные машины. Особенно активно они наступают на Богдановку, Ивановское, Клещеевку и Андреевку.

Также во время захвата Авдеевки Россия потеряла тысячи бойцов и сотни бронемашин. Рекордные потери стали следствием четырехмесячной кампании по захвату города. Однако ВСУ смогли остановить дальнейшее продвижение РФ, перейдя от отступления к активной обороне.

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