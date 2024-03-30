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ВСУ потрепали россиян на юге: десятки штурмовиков РФ взорвали вместе с техникой

Алексей Тесля
30 марта 2024, 15:20
Силы обороны продолжают осуществлять комплексные меры по удержанию и укреплению позиций на Левобережье.
ВСУ
ВСУ отражают вражеские штурмы / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

На Ореховском направлении оккупанты совершили 4 штурма, при этом успеха не имели, информируют Силы обороны юга Украины.

Как говорится в сообщении в Telegram, на левобережье Днепра Херсонщины враг провел 3 штурма, но они оказались неудачными. Понеся потери, противник отошел на свои исходные позиции.

"Силы обороны продолжают осуществлять комплексные меры по удержанию и укреплению позиций", - уточняют украинские защитники.

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Вместе с тем оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов разных типов, рассказали они.

"Силы обороны юга в дальнейшем наносят огненное поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам", - говорится в сообщении.

В Силах обороны юга добавили, что получено подтверждение о том, что сутки враг потерял 137 человек личного состава, а также 33 единицы вооружения и военной техники, из них:

  • 2 зенитно-ракетных комплекса "Стрела-10";
  • 4 артиллерийские системы;
  • 2 миномета;
  • 12 единиц автобронетехники;
  • 1 разведывательный БпЛА "Суперкам";
  • 9 станций аэрофотофиксации;
  • 3 лодки.
  • запас горючего и склад с боекомплектом.

Контрнаступление ВСУ 2024

В феврале в интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана относительно того, как действовать дальше в случае получения помощи от США и в случае ее отсутствия.

Вооруженные силы Украины в 2025 году проведут контрнаступательную операцию, если государство выстоит и удержит оборону в 2024-м. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Руководитель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина не сможет одержать победу над агрессором Россией в ближайшее время, однако ВСУ способны будут выиграть войну в 2025 году при необходимом уровне военной поддержки со стороны производителей оружия в Европе.

Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Энтони Радакин заявил, что Украина не сможет перехватить инициативу на поле боя в течение еще нескольких месяцев. Контрнаступление ВСУ маловероятно как минимум до позднего лета. По его словам, ситуация на фронте изменится, когда Запад согласует новые шаги по поддержке Украины.

Ситуация на фронте

Напомним, что в разведке Британии предупредили о новых атаках РФ по Украине. Россия нанесла первый более чем за месяц крупный удар с использованием авиации дальнего действия по Украине. В состав ударной группы вошли по меньшей мере 10 самолетов Ту-95.

Как сообщал Главред, россияне не могут захватить Часов Яр, но постоянно совершают штурмы. На этом направлении оккупанты используют тяжелую технику - танки и бронированные машины. Особенно активно они наступают на Богдановку, Ивановское, Клещеевку и Андреевку.

Также во время захвата Авдеевки Россия потеряла тысячи бойцов и сотни бронемашин. Рекордные потери стали следствием четырехмесячной кампании по захвату города. Однако ВСУ смогли остановить дальнейшее продвижение РФ, перейдя от отступления к активной обороне.

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