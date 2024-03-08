Удары на 150 километров: ВСУ начали дальнобойную охоту на самолеты РФ

После значительных потерь оккупанты значительно снизили количество ударов КАБами, говорит Николай Олещук.

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ВСУ сбивают самолеты РФ на дальних расстояниях / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Defense.gov/John Hamilton

Ракетные войска Воздушных сил осуществили боевое применение по самолетам россиян более чем за 150 км, идет проверка результатов удара, сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

"Чуть ли не ежедневно расчеты зенитных ракетных войск Воздушных сил охотятся на российские истребители. Буквально вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км. Работаем и сегодня! Проверяем результат боевой работы", - написал он в Telegram.

По словам Олещука, после значительных потерь - самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а также истребителей Су-34 и Су-35 - оккупанты значительно снизили количество ударов КАБами, а самолетов ДРЛО до сих пор в Азовском море нет.

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Он также заявил, что среди российских летчиков начались "дискуссии" относительно решении командования отправлять их "в один конец", что может привести к саботажу.

Кто такой Николай Олещук Николай Николаевич Олещук (род. 25 мая 1972, г. Луцк) — украинский военачальник, генерал-лейтенант. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины (от 9 августа 2021). Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Неоднократно привлекался к выполнению боевых (служебных) задач в составе сил и средств антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Во время полномасштабного российского вторжения генерал-лейтенант Николай Олещук организовал эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и т.д. Благодаря решениям генерал-лейтенанта удалось вывести из-под удара самолеты бригад тактической и транспортной авиации, провести успешное применение авиации, зенитных ракетных войск и не допущено господство вражеских самолетов в воздухе.

Уничтожение самолетов России

Ранее украинские силы уничтожили российский самолет А-50. Разведка раскрыла детали, как бойцы армии Украины уничтожили новый А-50У оккупантов. Россия использовала самолет-разведчик А-50У для наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации, рассказали в Главном управлении разведки.

Напомним, что за одно утро ВСУ сбили три истребителя оккупантов. Первый самолет был сбит около часа ночи на восточном направлении, еще два российских самолета были сбиты около 09:00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Кроме того, в ВС намекнули на уничтожение самолетов РФ – ВСУ отработали по Су-34 и Су-35. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук.

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