Бойцы армии Украины уничтожили новый А50У оккупантов: разведка раскрыла детали

Бойцы Главного управления разведки и Воздушных сил ВСУ уничтожили над Азовским морем новую модернизацию российского самолета-разведчика А50У. Сокрушение самолета стало серьезным ударом для оккупантов – таких машин у них единицы. Об этом заявили в ГУР Минобороны.
В пресс-службе ГУР рассказали о том, что самолет рухнул вблизи города Ейск (Краснодарский край, - ред.) в результате спецоперации украинских разведчиков и Воздушных сил.
"Минус А-50У ― ГУР и Воздушные Силы сбили очередной самолет РФ. В результате совместной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Воздушных сил ВСУ над Азовским морем сбили очередной ценный российский самолет А-50У. Уничтоженный А-50У - новая модернизированная российская версия самолета", - уточнили в военной разведке.видео дня
Также в ведомстве добавили, что речь идет об уничтожении воздушного командного пункта, который враг использовал для наведения ракетных ударов со стратегической авиации по Украине.
"Это воздушный командный пункт, используемый государством-агрессором для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения для ударов по Украине ракетами из стратегической авиации", - добавили в разведке.
Самолет А50У сбит – таких машин у РФ единицы
Кроме того, в ГУР акцентировали внимание на том, что таких самолетов у россиян единицы. Поэтому сбитие А50У – крайне болезненный для врага удар.
"Сбитие А-50У – очередной серьезный удар по потенциалу и возможностям террористической москвы. Резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У зафиксировано вблизи города Ейск. Стоимость такого судна, которого у государства-агрессора остались единицы, составляет 350 миллионов долларов", - подчеркнули разведчики.
Самолет А-50 - главные факты:
Украина сбила самолет-разведчик А50У России
Бойцы ГУР и Воздушных сил уничтожили российский самолет-разведчик А50У в пятницу вечером, 23 февраля. Воздушная боевая машина оккупантов была сбита в районе Азовского моря. В Сети распространили кадры пожара на месте падения самолета.
В России, комментируя падение самолета А50У, заявили, что на месте крушения объекта "горит камыш". Самолет они назвали "неустановленным летательным аппаратом".
Позже в РФ заявили, что рухнуло два "летательных аппарата".
"В настоящий момент идет ликвидация пожара. Привлечены 40 человек, 14 единиц техники. На месте также работают правоохранительные и специальные службы", - сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.
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