Бойцы армии Украины уничтожили новый А50У оккупантов: разведка раскрыла детали

Россия использовала самолет-разведчик А50У для наведения ударов по Украине ракетами со стратегической авиации, рассказали в Главном управлении разведки.

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Самолет-разведчик А507 рухнул в районе Ейска после удара украинской армии - ГУР / Коллаж: ГУР, фото: Главред, ГУР

Бойцы Главного управления разведки и Воздушных сил ВСУ уничтожили над Азовским морем новую модернизацию российского самолета-разведчика А50У. Сокрушение самолета стало серьезным ударом для оккупантов – таких машин у них единицы. Об этом заявили в ГУР Минобороны.

В пресс-службе ГУР рассказали о том, что самолет рухнул вблизи города Ейск (Краснодарский край, - ред.) в результате спецоперации украинских разведчиков и Воздушных сил.

"Минус А-50У ― ГУР и Воздушные Силы сбили очередной самолет РФ. В результате совместной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Воздушных сил ВСУ над Азовским морем сбили очередной ценный российский самолет А-50У. Уничтоженный А-50У - новая модернизированная российская версия самолета", - уточнили в военной разведке. видео дня

Также в ведомстве добавили, что речь идет об уничтожении воздушного командного пункта, который враг использовал для наведения ракетных ударов со стратегической авиации по Украине.

"Это воздушный командный пункт, используемый государством-агрессором для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения для ударов по Украине ракетами из стратегической авиации", - добавили в разведке.

Самолет А50У сбит – таких машин у РФ единицы

Кроме того, в ГУР акцентировали внимание на том, что таких самолетов у россиян единицы. Поэтому сбитие А50У – крайне болезненный для врага удар.

"Сбитие А-50У – очередной серьезный удар по потенциалу и возможностям террористической москвы. Резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У зафиксировано вблизи города Ейск. Стоимость такого судна, которого у государства-агрессора остались единицы, составляет 350 миллионов долларов", - подчеркнули разведчики.

Самолет А-50 - главные факты:

инфографика А-50 / Главред

Украина сбила самолет-разведчик А50У России

Бойцы ГУР и Воздушных сил уничтожили российский самолет-разведчик А50У в пятницу вечером, 23 февраля. Воздушная боевая машина оккупантов была сбита в районе Азовского моря. В Сети распространили кадры пожара на месте падения самолета.

В России, комментируя падение самолета А50У, заявили, что на месте крушения объекта "горит камыш". Самолет они назвали "неустановленным летательным аппаратом".

Позже в РФ заявили, что рухнуло два "летательных аппарата".

"В настоящий момент идет ликвидация пожара. Привлечены 40 человек, 14 единиц техники. На месте также работают правоохранительные и специальные службы", - сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

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