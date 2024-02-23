"Горит камыш": в РФ опозорились заявлением и подтвердили падение А-50

Украинские военные уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В Сети сразу же появились видео, снятые возле места падения обломков. Там было видно огромный столб яркого огня. Однако в РФ до последнего не признают, что оккупанты потеряли еще важный самолет.
Российские пропагандисты со ссылкой на экстренные службы сообщают, что в Краснодарском крае упал "неустановленный летальный аппарат" и теперь там "горит камыш".
"Неустановленный летательный аппарат упал в Каневском районе в Краснодарском крае, на месте падения горит камыш", - пишут пропагандисты.видео дня
В оперативном штабе Краснодарского края РФ утверждают, что оккупанты потеряли не только А-50, но и еще один самолет. Они оба упали в районе хутора Трудовая Армения Каневского района Краснодарского края.
Что известно о самолете А-50
А-50 — советский и российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолёту Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нём, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50.
А-50 может применяться:
- для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;
- для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооружённых Сил о воздушной и надводной обстановке;
- для управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели;
- может служить воздушным командным пунктом.
А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним.
На вооружении РФ есть всего 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50У. Стоимость каждого – $330 млн.
Уничтожение российского самолета А-50
Напомним, вечером 23 февраля стало известно о том, что украинские силы уничтожили российский самолет А-50. Это произошло в ходе совместной операции ГУР и Воздушных сил Украины.
В Сети сразу же появились видео, на которых видно, как российский самолет выпускает тепловые ловушки, готовясь к ратней атаке по нему. В этот момент в А-50 влетает ракета и он падает.
Уничтожение российского самолета официально подтвердил командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук и поблагодарил всех, кто был к этому причастен.
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