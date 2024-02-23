"Горит камыш": в РФ опозорились заявлением и подтвердили падение А-50

В РФ утверждают, что самолеты, которые были уничтожены, якобы еще "неустановленные".

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ВСУ уничтожили российский А-50 и еще один самолет / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Маріуполь,Спротив

Украинские военные уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В Сети сразу же появились видео, снятые возле места падения обломков. Там было видно огромный столб яркого огня. Однако в РФ до последнего не признают, что оккупанты потеряли еще важный самолет.

Российские пропагандисты со ссылкой на экстренные службы сообщают, что в Краснодарском крае упал "неустановленный летальный аппарат" и теперь там "горит камыш".

"Неустановленный летательный аппарат упал в Каневском районе в Краснодарском крае, на месте падения горит камыш", - пишут пропагандисты. видео дня

ВСУ уничтожили российский А-50 и еще один самолет / фото: скриншот

В оперативном штабе Краснодарского края РФ утверждают, что оккупанты потеряли не только А-50, но и еще один самолет. Они оба упали в районе хутора Трудовая Армения Каневского района Краснодарского края.

Что известно о самолете А-50 / Главред

Что известно о самолете А-50 А-50 — советский и российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолёту Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нём, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50. А-50 может применяться: для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;

для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооружённых Сил о воздушной и надводной обстановке;

для управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели;

может служить воздушным командным пунктом. А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним. На вооружении РФ есть всего 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50У. Стоимость каждого – $330 млн.

Уничтожение российского самолета А-50

Напомним, вечером 23 февраля стало известно о том, что украинские силы уничтожили российский самолет А-50. Это произошло в ходе совместной операции ГУР и Воздушных сил Украины.

В Сети сразу же появились видео, на которых видно, как российский самолет выпускает тепловые ловушки, готовясь к ратней атаке по нему. В этот момент в А-50 влетает ракета и он падает.

Уничтожение российского самолета официально подтвердил командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук и поблагодарил всех, кто был к этому причастен.

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