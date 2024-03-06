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"Им все равно куда бить": Россия ударила ракетами вблизи кортежа Зеленского в Одессе

Руслана Заклинская
6 марта 2024, 16:35обновлено 6 марта, 17:32
Взрыв в Одессе произошел в 150 метрах от места расположения миссии Греции, в состав которой входят девять человек.
'Им все равно куда бить': Россия ударила ракетами вблизи кортежа Зеленского в Одессе
РФ нанесла ракетный удар по Одессе возле маршрута кортежа Зеленского / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

В среду, 6 марта, российские войска ударили ракетами по Одессе, когда там находилась делегация из Греции. Целью атаки оккупантов был кортеж президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает греческое издание Protothema.

Взрыв в Одессе произошел за несколько минут до запланированной встречи Мицотакиса и Зеленского, неподалеку от места расположения греческой делегации.

"Кортеж президента Украины Владимира Зеленского, который находился в 150 метрах от греческой делегации во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, был обстрелян российской ракетой в 11:43", - отметили в публикации.

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Официальные источники в правительстве отметили, что "с безопасностью премьер-министра и греческой миссии нет проблем". Государственный министр Греции Ставрос Папаставру, который был в составе миссии, подтвердил, что "у нас все хорошо".

Премьер-министр Греции прибыл в Украину рано утром, в условиях чрезвычайной секретности. В Украине он должен был находиться несколько часов, прежде чем отправиться в Бухарест. В состав греческой миссии, кроме премьер-министра, входит восемь человек и их охрана.

Отмечается, что встреча Мицотакиса и Зеленского состоялась в обычном режиме. Пресс-конференция лидеров не транслировалась в прямом эфире из соображений безопасности. Встреча длилась дольше запланированного - полчаса.

Сначала Мицотакис посетил пограничную станцию, а затем встретился с президентом Зеленским в порту Одессы. Из-за запуска российской баллистической ракеты в городе завыли сирены. Вскоре в Одессе прогремел мощный взрыв. В местных СМИ сообщали, что оккупанты ударили ракетой "Искандер" или "Оникс".

Несмотря на ракетную атаку россиян, программа греческой миссии продолжалась. Члены делегации посетили музей Филики Этайрия. Для греческого премьер-министра Мицотакиса была проведена экскурсия по объекту, а также он посетил Спасо-Преображенский собор, чтобы узнать о текущих реставрационных работах. Также лидеры Греции и Украины посетили строительный комплекс, пораженный российским беспилотником в минувшую субботу, где погибли 12 человек, и оставили цветы в память о жертвах.

По словам президента Зеленского, в результате сегодняшнего российского удара по Одессе есть погибшие и раненые.

"Вы видите с кем мы имеем дело, им все равно куда бить. Я знаю, что сегодня есть жертвы, знаю, что есть погибшие, есть раненые из-за этого удара... Есть гости международные, этим людям все равно, они (россияне - ред.) или с ума сошли, или они полностью не контролируют, что их террористическая армия делает. Это говорит о том, что нам необходимо прежде всего защищаться, лучше всего - это системы ПВО... Мы понемногу усиливаемся, медленнее, чем хотелось бы, но к сожалению - это то, что есть. Но то, что мы усиливаемся ежедневно - это факт", - сказал Зеленский.

Греческий премьер подчеркнул, что его страна продолжит поддерживать Украину в пределах своих возможностей. В то же время он подчеркнул, что Греция поддерживает европейскую и евроатлантическую перспективу Украины.

Покушения РФ на Владимира Зеленского

Владимир Зеленский рассказал, что Россия не оставляет попыток убрать его от правительства даже спустя два года войны. Спецслужбы Украины, по словам президента, предупредили как минимум 5-6 попыток покушения на его жизнь с начала полномасштабного вторжения.

"Первый случай был очень интересный...люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно, как Covid. А потом - это просто разведданные, которые рассказывают, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попытаться совершить покушение", - рассказывал Зеленский.

Вместе с тем, по данным Independent, с начала войны Зеленский пережил более 12 попыток покушения, но как минимум две из этих историй успеха произошли благодаря американским разведданным.

В частности, боевики российской частной военной компании Вагнера планировали покушение на Зеленского и главу украинского правительства Дениса Шмыгаля. Данную информацию подтвердили разведчики и спецназ, отвечающий за охрану главы государства.

Взрыв в Одессе

Напомним, 6 марта в Одессе прогремел взрыв. Воздушную тревогу объявили в 10:41 и вскоре послышался звук взрыва. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в районах, где объявлена тревога.

В момент ракетного удара по Одессе в городе находился премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Он приехал на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Кириакос Мицотакис прибыл в Украину сегодня на несколько часов и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Одессе. Позже премьер-министр отправится в Бухарест.", - писали греческие СМИ.

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Одесса Греция Владимир Зеленский Обстрел кортежа Зеленского
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