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Под завалами 9-ти этажного дома в Одессе могут оставаться дети - Зеленский

Юрий Берендий
3 марта 2024, 14:18
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по дому в Одессе и призвал международное сообщество дать ответ России.
Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео
Зеленский раскрыл детали проведения спасательной операции в Одессе / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Спасательная операция на месте падения российского "Шахеда" в Одессе продолжается. На месте работают спасатели, полицейские, работники коммунальных служб, всего привлечено 215 человек. Об этом в своем Телеграме сообщил президент Украины Владимир Зеленский выразив благодарность каждому волонтеру который помогает.

"В настоящее время известно о десяти погибших, из них трое детей: Марк, которому еще не исполнилось даже трех лет, Елизавета, восемь месяцев, и Тимофей, четыре месяца. Украинские дети - военные цели России. Вот с кем воюют эти нелюди. Мои соболезнования всем родным, близким", - написал Зеленский.

Он отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Пять человек удалось спасти. Кроме того, Зеленский указывает на то, что под завалами могут оставаться дети. Спасательные работы будут продолжаться, пока не будет выяснена судьба всех, кто находился в доме.

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"Спасибо всем, кто участвует в спасательной операции, кто поддерживает людей, помогает раненым. И я благодарю каждого и каждую, кто уничтожает оккупантов, российскую технику и логистику", - написал глава государства.

Зеленский отметил, что каждая российская потеря на фронте - это реакция на агрессию России. Международное сообщество должно оказывать соответствующую реакцию на каждое проявление российской агрессии.

"Каждый проигнорированный миром российский террористический акт позволяет и дальше убивать. Мы должны победить в этой войне. Только украинская сила сможет обеспечить украинцам нормальную жизнь", - резюмировал президент Украины Владимир Зеленский.

Что такое дрон Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удар РФ по дому в Одессе 2 марта - что известно

Напомним, что ночью на 2 марта Россия осуществила удар по многоэтажке в Одессе. Погибли и пострадали люди. Один из дронов во время маневров среди жилых кварталов Одессы попал в девятиэтажный жилой дом.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что спасатели уже более суток проводят поисково-спасательные работы на месте попадания российского дрона в дом. Гуменюк отметила, что сейчас эксперты анализируют ситуацию и оценивают ущерб.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу в связи с ударом по Одессе.

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война в Украине Владимир Зеленский
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