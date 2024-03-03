Мощностью в два Калибра: Украина модернизировала морские дроны

Украина имеет свое мощное оружие для борьбы с российскими захватчиками.

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Украина готовится к деоккупации Крыма /Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Украинские инженеры модернизировали "Sea Baby", которые, по словам главы СБУ уже поразили 11 вражеских кораблей. Как отметил в эфире телемарафона спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, речь может идти о повышении боевой части мощностью в два калибра или до 850 кг взрывчатки.

Плетенчук в этом контексте обратил внимание на боевую часть ракеты С-300, которой россияне обстреливают прифронтовые города. В частности, в этом случае речь идет о 150 кг боеголовки, которая, впрочем, может разрушить целый подъезд пятиэтажки.

""Калибр" 450 килограммов боевая часть, разрушает здание, а здесь получается как два "Калибра". То есть сказать, что это мощное - ничего не сказать. Это очень мощное оружие. Поэтому, соответственно, угроза для боевого корабля, который рассчитан на то, что в него будет попадание, все равно получается превышает даже противокорабельную ракету", - сказал Плетенчук. видео дня

В конце Плетенчук подчеркнул, что ситуация в Черном море с точки зрения безопасности для украинских городов положительно изменилась для ВСУ в первую очередь благодаря этим дронам.

Незаконная аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова - ввели санкции.

Освобождение Крыма

Украина не скрывает, что будет освобождать полуостров, захваченный россиянами еще в 2014 году, либо военным, либо политическим путем. Сейчас - из-за дефицита в средствах - ВСУ ограничиваются преимущественно атаками воздушных и морских дронов.

Несмотря на это, Украине удалось побороть Черноморский флот в Черном море, обеспечив функционирование "зернового коридора" и значительно уменьшив состав его боевых кораблей. К примеру, 14 февраля морские силы потопили большой десантный корабль "Цезарь Куников" вблизи Алупки.

Вместе с тем, насчет деоккупации Крыма в этом году военные относятся критически. Как отметил генерал Игорь Романенко, "необходимо объективно и критически оценивать ситуацию, а не находиться в своих иллюзиях".

"В лучшем случае (деоккупация Крыма состоится - Главред) во второй половине 2024 года. Но это станет возможно только при наличии соответствующих ресурсов", - ответил Романенко во время чата на Главреде.

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