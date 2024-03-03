Путин может принять решение о выводе войск из Украины: эксперт назвал условие

Военный эксперт отмечает, что для проведения эффективных операций на фронте, Силам обороны нужны поставки оружия и боеприпасов.

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Эксперт рассказал, что может заставить Путина вывести войска из Украины / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Заход ВСУ в Крым и масштабное окружение российских войск на юге могут заставить российского диктатора Владимира Путина принять решение о выводе войск с территории Украины. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак.

"Причем мы можем зайти в Крым раньше, чем выбить российские войска с юга материковой Украины. А уже через Крым зайти в их тыл. Это вполне возможно", - указывает он.

Кроме того, военный эксперт указывает на то, что еще возможен параллельно рейд по территории России - поход по территории Белгородской области, где нет минных заграждений.

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"Элементы этого уже осуществлял Российский добровольческий корпус. То есть возможно несколько рейдов сразу - и с территории Крыма, и заход из Белгородской области. Тогда можно будет и перерезать сухопутный коридор не на уровне Мелитополя, а на уровне Белгородской области, и окружить группировку российских войск на юге, а дальше или уничтожить ее, или взять в плен", - отмечает Валентин Бадрак.

Он резюмирует, что для этого нужны оружие и боеприпасы, чего нет у украинцев.

"Смелость и готовность к этому есть, а вот оружия нет", - указывает он.

Кто такой Валентин Бадрак Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) - украинский писатель, публицист. С 1999 года - директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года - член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Бахмутском направлении силы обороны Украины продолжают отражать атаки противника в направлении города Часов Яр. Об этом сообщил заместитель командира батальона ударных беспилотников "Ахиллес", 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич.

Военный эксперт Денис Попович отметил, что оккупанты продолжают перебрасывать резервы в район Авдеевки для наступательных действий, поскольку они считают, что именно там линия обороны ВСУ является самой слабой.

Аналитики Института изучения войны в своем отчете сообщили, что российские оккупанты готовы рисковать своими самолетами для сохранения тактического преимущества на Авдеевском направлении.

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