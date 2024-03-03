Россияне жестоко ударили ракетами по Днепру: произошел пожар

Глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в ночь на воскресенье, 3 марта, российская оккупационная армия нанесли ракетный удар по Днепру.
"Неспокойная ночь для Днепропетровщины. Но главное - без жертв. После полуночи россияне нанесли ракетный удар по Днепру", - говорится в сообщении Лысака.
По словам главы ОВА, на месте российской атаки произошло возгорание. Огонь спасателям удалось укротить.
Кроме того, ночью на Никополь россияне направили дрон-камикадзе, а артиллерии враг ударил по Мировской и Червоногригорьевской громадах. Здесь поврежден дачный дом.
Ракетный удар по Днепру и области: что известно
Напомним, что 23 февраля РФ ударила "Шахедом" по многоэтажке в Днепре. По предварительным данным, в Днепровской многоэтажке травмы получили восемь человек. Из них семеро - госпитализированы. Под завалами искали людей.
Из-за обстрелов в Днепре эвакуируют больницу и закрываются школы. Энергосистема Днепра и вся инфраструктура города держатся на "волоске", заявил мэр Борис Филатов. Он отметил, что по прогнозам в ближайшее время ожидается похолодание, а удержать систему не получится.
Из-за атаки дронов часть Днепра осталась без воды и света. Ночью 13 февраля силы ПВО уничтожили 16 вражеских "Шахедов" из 23 запущенных. Силы ПВО работали в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.
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