Из-за обстрелов в Днепре эвакуируют больницу и закрываются школы

Из-за ночных обстрелов Днепра в городе проходит эвакуация одной из больниц и закрываются школы. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.
"Из-за ночного обстрела мы эвакуируем одну из больниц, сливаем систему отопления и вывозим немалое количество паллиативных больных. Также закрываем школы. По прогнозам в ближайшее время ожидается похолодание, а удержать систему не получится", - написал он в Facebook.
Ранее в этот день Филатов сообщил, что энергосистема Днепра и вся инфраструктура города держатся на "волоске".
РФ атаковала Днепр дронами
Поздно вечером 12 февраля в Днепре прогремели несколько взрывов. Российские оккупанты атаковали город "Шахедами".
Под ударом оказался энергетический объект. Возник пожар, который спасатели потушили. В Днепре наблюдались перебои с подачей электричества, воды и тепла.
В ДТЭК сообщили, что в ночь с 12 на 13 февраля в результате обстрела пострадала одна из теплоэлектростанций. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий и возобновлению работы оборудования.
В Минэнерго также подтвердили, что в ночь на 13 февраля оккупанты обстреляли одну из ТЭС на Днепропетровщине. В результате обстрела произошел масштабный пожар. Энергоблоки отключились, станция разгрузилась и прекратила производство электроэнергии. Также отключилась воздушная линия электропередачи.
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