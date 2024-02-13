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Взрывы в Днепре: из-за атаки дронов часть города осталась без воды и света

Анна Ярославская
13 февраля 2024, 06:59обновлено 13 февраля, 07:55
Ночью 13 февраля силы ПВО уничтожили 16 вражеских "Шахедов" из 23 запущенных. Силы ПВО работали в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.
Атака дронов
В ночь на 13 февраля РФ атаковала Днепр дронами / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, ГосЧС

Поздно вечером 12 февраля в Днепре прогремели несколько взрывов. Российские оккупанты атаковали город "Шахедами". В городе и области объявили воздушную тревогу.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" двигаются курсом в сторону Днепра, Запорожья и Кривого Рога со стороны временно оккупированных регионов.

Как сообщает Telegram-канал КП Днепроводоканал, в Днепре наблюдались перебои с подачей электричества. В связи с этим остановлена насосная станция и по некоторым адресам прекращена подача воды.

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"В Днепре в связи с перебоями света остановлена ПНС пер. Фестивальный, прекращено водоснабжение", - сообщили в КП.

Также местные Telegram-каналы сообщали, что без света осталась котельная на ул. Семафорной (КП Комэнергосервис).

В результате вражеских обстрелов одна из теплоэлектростанций ДТЭК прекратила производство электроэнергии.

В ДТЭК сообщили, что в ночь с 12 на 13 февраля в результате обстрела пострадала одна из теплоэлектростанций.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий и возобновлению работы оборудования.

Утром 13 февраля глава Днепроперовсой ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Днепре было несколько "прилетов"

Под ударом оказался энергетический объект. Возник пожар, который спасатели потушили.

"Попал агрессор и по инфраструктурному объекту. Там тоже вспыхнул пожар. Огонь оперативно потушили", - написал он в Telegram.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Защитники неба уничтожили 10 "шахедов" в Днепровском районе.

Последствия атаки по Днепровскому району
Последствия атаки по Днепровскому району / t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия атаки по Днепровскому району
Последствия атаки по Днепровскому району / t.me/dnipropetrovskaODA

Что говорят в Воздушных силах

Ночью 13 февраля силы ПВО уничтожили 16 вражеских "Шахедов" из 23 запущенных. Силы ПВО работали в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

"В ночь на 13 февраля 2024 года противник атаковал 23 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из районов Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – Крым", - говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Ночью 13 февраля силы ПВО уничтожили 16 вражеских
Ночью 13 февраля силы ПВО уничтожили 16 вражеских "Шахедов" / Фото: t.me/kpszsu

Как сообщал Главред, в ночь на 12 февраля силы ПВО уничтожили 14 дронов "Шахед" из 17-ти, запущенных российскими оккупантами, а также управляемую авиационную ракету Х-59.

В ночь на 10 февраля российские оккупанты ударили дронами по Харькову. Под удар попала нефтебаза. В результате разлилось топливо и загорелось. Возникло несколько масштабных пожаров. 15 жилых частных домов дотла сгорели. Погибли семь человек, в том числе и трое детей.

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