Ночная атака дронов: РФ убила в Харькове 7 человек, в том числе троих детей

Среди жертв дети 7 и 4 лет, а также ребенок в возрасте около 6 месяцев. 15 жилых частных домов дотла сгорели.

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В Харькове 15 жилых частных домов дотла сгорели / Коллаж: Главред, фото: t.me/synegubov

В ночь на 10 февраля российские оккупанты ударили дронами по Харькову. Во время пожара погибли семь человек, среди них трое детей.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, с 22:46 оккупанты наносили удары по Харькову дронами-камикадзе типа "Shahed". Попадание зафиксировали в Немышлянском районе.

Поражена гражданская инфраструктура. Возникло несколько масштабных пожаров. 15 жилых частных домов дотла сгорели.

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Ликвидация последствий продолжается, пожары локализованы.

Сначала глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о пяти погибших. Позже он уточнил, что число жертв возросло до семи.

По его словам, в одном из частных домов обнаружили тела пяти человек, среди которых трое детей. На другом объекте – еще двое погибших. По состоянию на данный момент – трое раненых.

"К сожалению, количество погибших в результате ударов оккупантов по Харькову возросло до семи. Среди них трое детей: 7, 4 лет и ребенок около 6 месяцев", - написал Синегубов в Telegram.

Смотрите видео - Последствия дронового удара РФ по Харькову:

Скриншот

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 10 февраля 2024 года противник атаковал Украину при помощи 31 ударного БпЛА типа Shahed-136/131 из Балаклавы и мыса Чауда – Крым, Курской области РФ.

Основные направления удара - Одесская и Харьковская области.

К отражению воздушного нападения были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.

"В результате боевой работы уничтожены 23 "шахеда" в пределах Одесской и Харьковской областей", - говорится в сообщении.

Уничтожены 23 дрона / t.me/kpszsu

Как сообщал Главред, в ночь на 9 февраля российские оккупанты атаковали Харьковщину дронами. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что было зафиксировано по меньшей мере пять "Шахедов". По его словам, в Змиевской общине беспилотник попал в объект нежилой инфраструктуры.

В ночь на 8 февраля российские оккупанты атаковали Одессу дронами. В результате есть повреждения гражданской инфраструктуры.

В Силах обороны Юга уточнили, что атака продолжалась более пяти часов. ПВО удалось уничтожить пять дронов на Одесчине, три - в Николаевской области и два - в Винницкой области.

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