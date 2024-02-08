РФ атаковала три региона Украины дронами: были "прилеты" в гражданскую инфраструктуру

В ночь на 8 февраля российские оккупанты атаковали Одессу дронами. В результате есть повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По его словам, повреждены недостроенная многоэтажка и здание учебного заведения.
"Ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление. Также зафиксировано повреждение здания учебного заведения - пробита крыша, перекрытия, выбиты окна. Пожаров не зафиксировано", - написал чиновник в Telegram.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Кипер добавил, что подразделения ПВО результативно отработали по подавляющему большинству враждебных целей.
В Силах обороны Юга уточнили, что атака продолжалась более пяти часов. Враг направил дроны Shahed-131/136 из акватории Черного моря и временно оккупированной Херсонщины в направлении трех регионов.
Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить пять дронов на Одесчине, три - в Николаевской области и два - в Винницкой области.
К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Николаеве враг снова попал по гражданской инфраструктуре. Повреждены жилые дома, промышленный объект и спортивно-оздоровительный комплекс. Возникший пожар оперативно ликвидирован специалистами ГосЧС. Информация о пострадавших не поступала.
В Винницкой обломками сбитых БпЛА вызван пожар на одном из инфраструктурных объектов. Огонь удалось локализовать. Пожарные завершают работы по ликвидации. Пострадавших нет.
Что говорят в Воздушных силах
В ночь на 8 февраля 2024 года противник нанес удар 17 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с мыса Чауда – Крым, сообщили в Воздушных силах.
В результате боевой работы уничтожены 11 "шахедов" в пределах Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей.
Ракетный удар по Украине 7 февраля
Утром 7 февраля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты запустили ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
В Харькове прозвучали взрывы. Есть повреждения нежилой инфраструктуры. В Киеве также были слышны звуки взрывов. Власти сообщили о работе сил ПВО.
Громко было в Николаеве, Дрогобыче, Днепропетровской области и других регионах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под ударом российских ракет были шесть регионов. Есть погибшие и пострадавшие.
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