Зеленский о ракетной атаке РФ: под ударом были 6 регионов, погибли три человека

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку страны-агрессора РФ по Украине утром в среду, 7 февраля. Под ударом были шесть регионов. Сейчас все службы работают, чтобы преодолеть последствия российского террора.
"В Николаеве десятки жилых домов разрушены, погиб один человек. В Киеве пострадали более десяти человек, по состоянию на данный момент известно о двух погибших. Под завалами могут находиться люди. В столице повреждены некоторые коммуникации, в том числе высоковольтные кабели. Продолжается работа, чтобы как можно быстрее все восстановить", - рассказал президент.
Два человека пострадали в Харьковской области, спасен один человек. Во Львовской области спасатели работают на месте.
"Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Обязательно ответим России – террористы будут всегда ощущать последствия своих действий. Благодарю всех наших медиков, спасателей, коммунальных служб. Благодарю всех, кто заботится о нашем государстве, спасает и помогает людям", - добавил Зеленский.
Обновлено. По данным Киевской городской администрации, уже известно о трех погибших и 16 раненых в столице Украины.
Ракетный удар по Украине 7 февраля
Утром 7 февраля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты запустили ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
В Харькове прозвучали взрывы. Есть повреждения нежилой инфраструктуры. В Киеве также были слышны звуки взрывов. Власти сообщили о работе сил ПВО.
По данным на 09:43, известно уже об 11 пострадавших от ракетного удара в Киеве. Пострадала в том числе и беременная женщина. Под завалами вероятно есть погибшие.
Громко было в Николаеве, Дрогобыче, Днепропетровской области и других регионах.
Как писал Главред, 7 февраля одна из российских ракет двигалась в направлении границы с Польшей. Позже она сменила курс на Львов. Тем временем поляки подняли в небо авиацию.
По данным Воздушных сил 7 февраля 2024 года оккупанты запустили по Украине БПЛА, крылатые, баллистические и зенитные ракеты.
Всего было использовано 64 средства воздушного нападения: 20 "Шахедов-136/131", 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 4 крылатые ракеты Х-22, 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", 3 баллистические ракеты "Искандер-М", 5 зенитных управляемых ракет С-300.
Уничтожены 44 воздушные цели: 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крылатые ракеты "Калибр"; 15 ударных БПЛА типа "Шахед-136/131".
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