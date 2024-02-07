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Зеленский о ракетной атаке РФ: под ударом были 6 регионов, погибли три человека

Анна Ярославская
7 февраля 2024, 10:41
В Николаеве десятки жилых домов разрушены, погиб один человек. В Киеве пострадали более десяти человек, известно о двух погибших.
Ракетный удар по Киеву
РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку страны-агрессора РФ по Украине утром в среду, 7 февраля. Под ударом были шесть регионов. Сейчас все службы работают, чтобы преодолеть последствия российского террора.

"В Николаеве десятки жилых домов разрушены, погиб один человек. В Киеве пострадали более десяти человек, по состоянию на данный момент известно о двух погибших. Под завалами могут находиться люди. В столице повреждены некоторые коммуникации, в том числе высоковольтные кабели. Продолжается работа, чтобы как можно быстрее все восстановить", - рассказал президент.

Два человека пострадали в Харьковской области, спасен один человек. Во Львовской области спасатели работают на месте.

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"Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Обязательно ответим России – террористы будут всегда ощущать последствия своих действий. Благодарю всех наших медиков, спасателей, коммунальных служб. Благодарю всех, кто заботится о нашем государстве, спасает и помогает людям", - добавил Зеленский.

Обновлено. По данным Киевской городской администрации, уже известно о трех погибших и 16 раненых в столице Украины.

  • Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024
    Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024 Фото: Нацполиция, Telegram
  • Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024
    Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024 Фото: Нацполиция, Telegram
  • Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024
    Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024 Фото: Нацполиция, Telegram
  • Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024
    Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024 Фото: Нацполиция, Telegram
  • Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024
    Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024 Фото: Нацполиция, Telegram
  • Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024
    Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024 Фото: Нацполиция, Telegram
  • Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024
    Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024 Фото: Нацполиция, Telegram, 24 канал
  • Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024
    Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024 Фото: Нацполиция, Telegram, 24 канал, ГосЧС
  • Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024
    Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024 Фото: Нацполиция, Telegram, 24 канал, ГосЧС
  • Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024
    Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024 Фото: Нацполиция, Telegram, 24 канал, ГосЧС
  • Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024
    Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024 Фото: Нацполиция, Telegram, 24 канал, ГосЧС
  • Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024
    Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024 Фото: Нацполиция, Telegram, 24 канал, ГосЧС
  • Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024
    Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024 Фото: Нацполиция, Telegram, 24 канал, ГосЧС, КГВА
  • Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024
    Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024 Фото: Нацполиция, Telegram, 24 канал, ГосЧС, КГВА
  • Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024
    Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024 Фото: Нацполиция, Telegram, 24 канал, ГосЧС, КГВА
  • Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024
    Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024 Фото: Нацполиция, Telegram, 24 канал, ГосЧС, КГВА
  • Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024
    Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024 Фото: Нацполиция, Telegram, 24 канал, ГосЧС, КГВА
  • Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024
    Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024 Фото: Нацполиция, Telegram, 24 канал, ГосЧС, КГВА
  • Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024
    Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024 Фото: Нацполиция, Telegram, 24 канал, ГосЧС, КГВА
  • Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024
    Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024 Фото: Нацполиция, Telegram, 24 канал, ГосЧС, КГВА
  • Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024
    Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024 Фото: Нацполиция, Telegram, 24 канал, ГосЧС, КГВА
  • Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024
    Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024 Фото: Нацполиция, Telegram, 24 канал, ГосЧС, КГВА
  • Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024
    Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024 Фото: Нацполиция, Telegram, 24 канал, ГосЧС, КГВА
  • Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024
    Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024 Фото: Нацполиция, Telegram, 24 канал, ГосЧС, КГВА
  • Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024
    Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024 Фото: Нацполиция, Telegram, 24 канал, ГосЧС, КГВА
  • Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024
    Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024 Фото: Нацполиция, Telegram, 24 канал, ГосЧС, КГВА
  • Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024
    Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024 Фото: Нацполиция, Telegram, 24 канал, ГосЧС, КГВА
  • Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024
    Ракетный удар по Киеву 7 февраля 2024 Фото: Нацполиция, Telegram, 24 канал, ГосЧС, КГВА

Ракетный удар по Украине 7 февраля

Утром 7 февраля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты запустили ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

В Харькове прозвучали взрывы. Есть повреждения нежилой инфраструктуры. В Киеве также были слышны звуки взрывов. Власти сообщили о работе сил ПВО.

По данным на 09:43, известно уже об 11 пострадавших от ракетного удара в Киеве. Пострадала в том числе и беременная женщина. Под завалами вероятно есть погибшие.

Громко было в Николаеве, Дрогобыче, Днепропетровской области и других регионах.

Как писал Главред, 7 февраля одна из российских ракет двигалась в направлении границы с Польшей. Позже она сменила курс на Львов. Тем временем поляки подняли в небо авиацию.

По данным Воздушных сил 7 февраля 2024 года оккупанты запустили по Украине БПЛА, крылатые, баллистические и зенитные ракеты.

Всего было использовано 64 средства воздушного нападения: 20 "Шахедов-136/131", 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 4 крылатые ракеты Х-22, 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", 3 баллистические ракеты "Искандер-М", 5 зенитных управляемых ракет С-300.

Уничтожены 44 воздушные цели: 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крылатые ракеты "Калибр"; 15 ударных БПЛА типа "Шахед-136/131".

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