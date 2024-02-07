Российские ракеты летели в сторону Польши: в небо срочно подняли авиацию

Недалеко от польской границы российская ракета развернулась и полетела на Львов.

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Польша подняла в небо самолеты во время ракетного удара РФ по Украине / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com, Викпедия

Во время массированного ракетного удара по Украине утром 7 февраля одна из российских ракет двигалась в направлении границы с Польшей. Позже она сменила курс и движется в сторону Львова. Тем временем поляки подняли в небо авиацию.

В 07:08 Воздушные силы силы сообщили: "Крылатая ракета на Львовщине двигается в сторону границы с Польшей".

"Ракета сменила курс, двигается в направлении Львова", - добавили в ВС ВСУ в 07:13.

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Мэр города Андрей Садовый призвал жителей города находиться в укрытиях.

В польском Оперативном командовании в Twitter сообщили, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по территории Украины.

"Начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, и Оперативное командование постоянно мониторит ситуацию", - говорится в сообщении.

"Предупреждаем, что задействована польская и союзническая авиация, что может повлечь за собой повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны", - добавили в ОК.

По некоторым данным, поляки подняли в небо три F-16. Но на расстоянии 20 км от границы российская ракета развернулась и полетела на Львов.

Ракетный удар по Украине 7 февраля

Утром 7 февраля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты запустили ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове прозвучали как минимум четыре взрыва. По предварительной информации, зафиксированы попадания в Слободском районе города. Есть повреждения нежилой инфраструктуры.

В Киеве также были слышны звуки взрывов. Власти сообщили о работе сил ПВО.

Громко было в Николаеве, Дрогобыче, Днепропетровской области и других регионах.

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