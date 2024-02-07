Российские ракеты летели в сторону Польши: в небо срочно подняли авиацию

Во время массированного ракетного удара по Украине утром 7 февраля одна из российских ракет двигалась в направлении границы с Польшей. Позже она сменила курс и движется в сторону Львова. Тем временем поляки подняли в небо авиацию.
В 07:08 Воздушные силы силы сообщили: "Крылатая ракета на Львовщине двигается в сторону границы с Польшей".
"Ракета сменила курс, двигается в направлении Львова", - добавили в ВС ВСУ в 07:13.
Мэр города Андрей Садовый призвал жителей города находиться в укрытиях.
В польском Оперативном командовании в Twitter сообщили, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по территории Украины.
"Начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, и Оперативное командование постоянно мониторит ситуацию", - говорится в сообщении.
"Предупреждаем, что задействована польская и союзническая авиация, что может повлечь за собой повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны", - добавили в ОК.
По некоторым данным, поляки подняли в небо три F-16. Но на расстоянии 20 км от границы российская ракета развернулась и полетела на Львов.
Ракетный удар по Украине 7 февраля
Утром 7 февраля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты запустили ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове прозвучали как минимум четыре взрыва. По предварительной информации, зафиксированы попадания в Слободском районе города. Есть повреждения нежилой инфраструктуры.
В Киеве также были слышны звуки взрывов. Власти сообщили о работе сил ПВО.
Громко было в Николаеве, Дрогобыче, Днепропетровской области и других регионах.
Другие новости:
- РФ готовит мощную атаку: эксперт назвал сроки нового ракетного удара россиян
- Три года на подготовку: НАТО готовится к ракетным ударам РФ по Европе — The Times
- "Раньше не начнут": Жданов назвал даты новых массированных ракетных ударов РФ