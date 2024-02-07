РФ атаковала Киев десятками ракет: 9 человек пострадали, в том числе и беременная женщина

В небе над столицей и областью силы ПВО сбили около 20 вражеских целей.

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Ракетный удар по Киеву оккупанты нанесли утром 7 февраля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Утром 7 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву, он стал уже третим в 2024 году. В небе над столицей и областью силы ПВО сбили около 20 вражеских целей.

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, враг применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с территории России.

"Воздушная тревога в столице продолжалась около трех часов. Ракеты заходили в столицу несколькими волнами по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено около двух десятков вражеских ракет", - рассказал Попко.

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Что известно о последствиях ракетного удара РФ

По предварительным данным, в результате ракетного удара в Голосеевском районе произошел пожар в многоэтажном жилом доме, а также на станции технического обслуживания.

Загорелись автомобили, повреждены электросети. Пострадал один человек. Экстренные службы ликвидируют возгорание.

В Днепровском районе в результате ракетного удара пострадали два человека. Повреждены электросети. Ремонтные бригады энергетиков уже работают на восстановлении электроснабжения. Информация о разрушениях и пострадавших обновляется и уточняется.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил от девяти пострадавших.

"Из многоэтажки в Голосеевском районе госпитализировали уже 6 человек. Среди них – беременная женщина. Экстренные службы работают на месте. Еще двое пострадавших госпитализированы в Днепровском районе. А одному медики оказали помощь на месте", - написал он в Telegram.

В Бучанском и Фастовском районах Киевщины повреждены не менее 10 частных домов, хозяйственные постройки и коммуникации. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, сообщили в ГосЧС.

Часть киевлян осталась без света

По информации Минэнерго, в результате ракетного удара отключились линии электропередачи. Обесточены подстанции. Из-за этого отключена часть потребителей в Днепровском и Деснянском районах – всего 19,4 тысяч абонентов. Без света остались учреждения здравоохранения.

В ДТЭК уточнили, что из-за падения обломков во время утренней ракетной атаки зафиксированы повреждения двух высоковольтных линий.

"Энергетики уже работают над возвращением света. В течение трех-четырех часов дома будут подключены по резервным источникам питания. До конца дня планируем возобновить нормальную работу электросетей", - говорится в сообщении.

Ракетный удар по Украине 7 февраля

Утром 7 февраля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты запустили ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове прозвучали как минимум четыре взрыва. По предварительной информации, зафиксированы попадания в Слободском районе города. Есть повреждения нежилой инфраструктуры.

В Киеве также были слышны звуки взрывов. Власти сообщили о работе сил ПВО.

Громко было в Николаеве, Дрогобыче, Днепропетровской области и других регионах.

Как писал Главред, 7 февраля одна из российских ракет двигалась в направлении границы с Польшей. Позже она сменила курс на Львов. Тем временем поляки подняли в небо авиацию.

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