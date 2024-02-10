Удар по Харькову: в городе горят больше десятка жилых домов

В ночь с 9 на 10 февраля вражеская армия начала бить по Харькову и Одессе. В Харькове есть прилеты по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил мэр города в своем telegram-канале.
Около 23:00 Игор Терехов сообщил, что город находится под вражеским ударом и его жители слышат серию взрывов.
"Под ударом гражданская инфраструктура", - добавил он.
Спустя два часа, в 01:02 стало известно, что российские захватчики ударили БпЛА по АЗС, после чего разлилось и загорелось горючее.
Согласно словам мэра, на месте происшествия горят 14 частных жилых домов, а общая площадь пожара составляет свыше 3700 квадратных метров. На месте продолжают работать сотрудники службы ГСЧС, они пытаются ликвидировать огонь и найти пострадавших людей. Также на месте работают все службы.
"Эвакуировано 50 харьковчан. Среди них двое детей", - прокомментировал информацию о пострадавших мэр города.
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