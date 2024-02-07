Россия ударила по Харькову северокорейской 'баллистикой': все подробности

Ракеты упали на территории промышленной зоны города, следует из публикации правоохранителей.

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Россия продолжает бить по Харькову / Коллаж Главреда. Фото: Нацполиция в Харьковской области

2 из 5 выпущенных Россией ракет, которые сегодня утром, 7 февраля, ударили по Харькову, - северокорейского производства, рассказал в Facebook начальник СУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Речь идет о баллистике KN-23, которая, по словам экспертов, преодолевает 900-километровое расстояние.

Найденные в промышленной зоне Харькова обломки уже исследованы специалистами.

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"Две из пяти ракет, выпущенных утром по Харькову, - северокорейского производства. Металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны. Предварительные выводы специалистов - это северокорейские ракеты HVASON 11GA (KN-23)", - отметил Болвинов.

Смотрите фото последствий удара РФ по Харькову и области 7 февраля:

Детали об обстреле Харькова

Около 06:00 россияне обстреляли Харьков из ЗРК С-300. Зафиксировано пять попаданий. Повреждена нежилая инфраструктура. Получили незначительные повреждения женщина и два мужчины. От госпитализации те отказались.

В Волчанске в результате обстрела поврежден частный жилой дом. Есть информация о трех пострадавших. В госпитализации не нуждались.

Что известно о KN-23 и насколько они опасны

В публикации Defense Express указывается, что N-23 может якобы бить до 900 км (тогда как ранее считалось, что "Кимскандер", он же KN-23, он же северокорейская копия "Искандера", бьет на дистанцию "всего" до 690 км).

Эксперты предполагают, что KN-23 нельзя отстрелять из штатной ПУ ОТРК "Искандер", для этого нужна "родная" пусковая из Северной Кореи.

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