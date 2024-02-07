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Удар РФ и визит главного дипломата ЕС в Киев: чиновник показал фото из укрытия

Андрей Ганчук
7 февраля 2024, 10:36
Атаки российских оккупационных войск стали повседневной реальностью храброго украинского народа, сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель, Киев
Боррель - об атаке на Киев: Это повседневная реальность храброго украинского народа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Нацполиция

Утром, 7 февраля, во время массированной воздушной атаки оккупантов агрессора России на Киев, в столице находился глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он отметил храбрость украинского народа.

Как сообщил чиновник в социальной сети Х, в это время он находился в убежище, а по столице звучал сигнал воздушной тревоги.

Дипломат опубликовал фотографию и сказал, что это повседневная реальность храброго украинского народа.

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"Это повседневная реальность храброго украинского народа с тех пор, как Россия начала свою незаконную агрессию", - отметил он.

Боррель
Боррель в укрытии в Киеве во время атаки РФ / Скриншот аккаунт Борреля в соцсети Х

Ракетный удар РФ по Киеву 7 февраля

Утром в Украине была масштабная воздушная тревога. Оккупанты России нанесли удары по Киеву и другим городам. В Голосеевском районе произошло возгорание 18-этажном доме, атакован был и Днепровский район. Пострадали люди.

В Днепровском районе Киева произошло аварийное отключение света. Энергетики проводят ремонтные работы.

РФ атаковала Киев десятками ракет, рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Силы ПВО сбили над столицей около 20 воздушных вражеских цели.

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новости Киева Евросоюз Жозеп Боррель война России и Украины
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