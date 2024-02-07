В Киеве прогремели взрывы: что известно

В Киевской области - крылатые ракеты. В Воздушных силах Украины предупредили о работе сил ПВО.

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РФ запустила по Украине ракеты с бортов Ту-95МС / Коллаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine, ua.depositphotos.com

Утром в среду, 7 февраля, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты запустили ракеты из российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В Киеве были слышны звуки взрывов.

В 07:43 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в городе. В 07:53 он добавил, что после взрыва был вызов медиков в Днепровский район столицы. Детали градоначальник пообещал рассказать позже.

07:46 - "Скоростная ракета на Киев! Срочно в укрытие!", - призвали в Воздушных силах.

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"Взрывы в городе. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях!", - призвал мэр Киева Виталий Кличко в 06:59.

"Несколько ракет в Житомирской области - направление Киев!", - сообщили в Воздушных силах в 06:54.

"Крылатые ракеты под Киевом, будет работа ПВО", - добавили через минуту в ВС ВСУ.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко призвал жителей города не игнорировать тревогу и находиться в укрытиях до отбоя.

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Как писал Главред, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове прозвучали как минимум четыре взрыва. По предварительной информации, зафиксированы попадания в Слободском районе города. Есть повреждения нежилой инфраструктуры.

Отметим, спутниковые снимки с военного аэродрома "Оленья" в Мурманской области 6 февраля свидетельствовали о том, что российские оккупационные войска могут готовить новые массированные ракетные удары по Украине.

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