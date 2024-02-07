РФ второй раз за утро атаковала Украину: в Киеве взрывы, что происходит по стране

Российские оккупанты утром, 7 февраля, совершили повторные пуски ракет по территории Украины. В Киеве прогремели взрывы. Мэр столицы призвал жителей города находиться в укрытиях.
В Воздушных силах в 7:42 сообщили о повторной ракетной атаке войск РФ.
Киев
Мэр Киева Кличко призвал жителей столицы находиться в укрытиях. В городе прогремели взрывы.
"Взрывы в городе. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях! Взрыв в городе. Не покидайте укрытий до отбоя тревоги! После взрыва вызов медиков в Днепровский район. Детальнее – впоследствии", - сообщил Виталий Кличко.
Также известно о падении обломков в Днепровском районе столицы.
"В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Оперативные службы направляются на место происшествия. Информация уточняется", - сообщили в КГВА.
"Группа ракет сменила курс, двигающийся на Киев! Остальные группы продолжают движение юго-западным курсом. Ракеты в Борисполе! Оставайтесь в укрытиях! Работает ПВО!" – предупредили в ВС.
В Киеве Днепровский район без света
В ДТЭК предупредили об аварийном отключении света в Днепровском районе из-за обстрела оккупантов.
"Из-за обстрела российских окупантов в Киеве произошло аварийное отключение света в Днепровском районе. Часть жителей осталась без электроснабжения. Как только позволит ситуация с безопасностью энергетики осмотреть оборудование, выяснят причины и сделают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет", - сказали в компании.
В Голосеевском районе зафиксировано возгорание здания
"Пожарно-спасательное подразделение следует в Голосеевский район, где, предварительно, произошло возгорание здания", - информирует мэр Кличко.
В Николаеве повреждены жилые дома
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о повреждении жилых домов в городе.
"Есть поврежденные жилые дома. Около 20 из них – без крыш. Повреждение газовых и водопроводных сетей – коммунальщики уже ликвидируют. Есть раненые. Один человек госпитализирован. Другим оказали помощь на месте. Наши строительные бригады уже уехали. Окажем людям всю необходимую помощь. Детальнее по цифрам – чуть позже", - рассказал градоначальник.
Пострадавший погиб.
"К сожалению, мужчина, которого госпитализировали после обстрела, скончался в реанимации. У него были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травма", - сказал Сенкевич.
Последствия обстрела Николаева
Мэр Сенкевич показал последствия удара российских оккупантов.
"Такие последствия. Более подробно о районе и работе спасателей и коммунальщиков – после отбоя воздушной тревоги", - сказал градоначальник.
Николаевская область
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что ранее утром Николаев был атакован БПЛА типа Shahed-136/131.
"Утром, 7 февраля, враг атаковал город БпЛА типа Shahed-136/131 и ракетами воздушного базирования. В результате попаданий повреждено около 20 жилых домов. Один человек пострадал, мужчине оказывается необходимая медицинская помощь. На участке подземного газопровода произошло возгорание. Кроме того, на территории инфраструктурного объекта поврежден и возник пожар технического сооружения. В настоящее время возгорание локализовано", - сказал Ким.
Харьков
Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельника информирует, что оккупанты в рамках предыдущей атаки атаковали Салтовский район Харькова.
"Обновление к предварительной информации о попадании: зафиксирован также удар по Салтовскому району города", - сказал он.
Последствия ударов РФ по Харькову
Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов показал последствия ударов российских войск по Харькову.
"В Харькове начался обстрел ракетами С-300 с 6:00, зафиксированы попадания в Слободском районе. Есть повреждения нежилой инфраструктуры. Получила легкие повреждения 52-летняя женщина без госпитализации. Осмотр мест продолжается", - рассказал Синегубов.
Активность вражеской авиации на юго-восточном направлении
В ВС ВСУ предупредили украинцев об активности авиации оккупантов.
"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов!", - заявили военные.
Ракетная атака России 7 февраля
Рано утром, 7 февраля, по всей Украине раздалась воздушная тревога. Оккупанты подняли в небо бомбардировщики Ту-95МС и атаковали ракетами. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Львовской, Днепропетровской, и Николаевской областях.
В Киеве часть жителей левого берега без света и воды после российской атаки. В Голосеевском районе произошло возгорание в многоэтажном доме.
Российские ракеты летели в сторону Польши – ВВС страны в экстренном порядке поднимали авиацию. Ракета РФ двигалась в направлении польской границы.
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