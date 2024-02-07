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РФ второй раз за утро атаковала Украину: в Киеве взрывы, что происходит по стране

Андрей Ганчук
7 февраля 2024, 07:52обновлено 7 февраля, 09:06
Оккупационные войска агрессора России совершили повторные пуски ракет по Украине, ракеты направлялись курсом на юго-запад, сообщали в Воздушных силах ВСУ.
Воздушная тревога, ПВО ВСУ
Россия второй раз за утро атаковала Украину, ПВО отражает удары оккупантов / Коллаж: Главред, фото: map.ukrainealarm.com, АрміяInform

Российские оккупанты утром, 7 февраля, совершили повторные пуски ракет по территории Украины. В Киеве прогремели взрывы. Мэр столицы призвал жителей города находиться в укрытиях.

В Воздушных силах в 7:42 сообщили о повторной ракетной атаке войск РФ.

Киев

Мэр Киева Кличко призвал жителей столицы находиться в укрытиях. В городе прогремели взрывы.

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"Взрывы в городе. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях! Взрыв в городе. Не покидайте укрытий до отбоя тревоги! После взрыва вызов медиков в Днепровский район. Детальнее – впоследствии", - сообщил Виталий Кличко.

Также известно о падении обломков в Днепровском районе столицы.

"В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Оперативные службы направляются на место происшествия. Информация уточняется", - сообщили в КГВА.

"Группа ракет сменила курс, двигающийся на Киев! Остальные группы продолжают движение юго-западным курсом. Ракеты в Борисполе! Оставайтесь в укрытиях! Работает ПВО!" – предупредили в ВС.

В Киеве Днепровский район без света

В ДТЭК предупредили об аварийном отключении света в Днепровском районе из-за обстрела оккупантов.

"Из-за обстрела российских окупантов в Киеве произошло аварийное отключение света в Днепровском районе. Часть жителей осталась без электроснабжения. Как только позволит ситуация с безопасностью энергетики осмотреть оборудование, выяснят причины и сделают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет", - сказали в компании.

В Голосеевском районе зафиксировано возгорание здания

"Пожарно-спасательное подразделение следует в Голосеевский район, где, предварительно, произошло возгорание здания", - информирует мэр Кличко.

Пожар жилой дом Киев
Пожар в жилом доме в Киеве в Голосеевском районе / Скриншот Главред

В Николаеве повреждены жилые дома

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о повреждении жилых домов в городе.

"Есть поврежденные жилые дома. Около 20 из них – без крыш. Повреждение газовых и водопроводных сетей – коммунальщики уже ликвидируют. Есть раненые. Один человек госпитализирован. Другим оказали помощь на месте. Наши строительные бригады уже уехали. Окажем людям всю необходимую помощь. Детальнее по цифрам – чуть позже", - рассказал градоначальник.

Пострадавший погиб.

"К сожалению, мужчина, которого госпитализировали после обстрела, скончался в реанимации. У него были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травма", - сказал Сенкевич.

Последствия обстрела Николаева

Мэр Сенкевич показал последствия удара российских оккупантов.

"Такие последствия. Более подробно о районе и работе спасателей и коммунальщиков – после отбоя воздушной тревоги", - сказал градоначальник.

Николаев
Последствия удара оккупантов РФ по Николаеву / Telegram-канал А. Сенкевича

Николаевская область

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что ранее утром Николаев был атакован БПЛА типа Shahed-136/131.

"Утром, 7 февраля, враг атаковал город БпЛА типа Shahed-136/131 и ракетами воздушного базирования. В результате попаданий повреждено около 20 жилых домов. Один человек пострадал, мужчине оказывается необходимая медицинская помощь. На участке подземного газопровода произошло возгорание. Кроме того, на территории инфраструктурного объекта поврежден и возник пожар технического сооружения. В настоящее время возгорание локализовано", - сказал Ким.

Харьков

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельника информирует, что оккупанты в рамках предыдущей атаки атаковали Салтовский район Харькова.

"Обновление к предварительной информации о попадании: зафиксирован также удар по Салтовскому району города", - сказал он.

Последствия ударов РФ по Харькову

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов показал последствия ударов российских войск по Харькову.

"В Харькове начался обстрел ракетами С-300 с 6:00, зафиксированы попадания в Слободском районе. Есть повреждения нежилой инфраструктуры. Получила легкие повреждения 52-летняя женщина без госпитализации. Осмотр мест продолжается", - рассказал Синегубов.

Харьков
РФ ударила по Харькову утром 7 февраля / t.me/synegubov
Харьков
РФ ударила по Харькову утром 7 февраля / t.me/synegubov
Харьков
РФ ударила по Харькову утром 7 февраля / t.me/synegubov

Активность вражеской авиации на юго-восточном направлении

В ВС ВСУ предупредили украинцев об активности авиации оккупантов.

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов!", - заявили военные.

Ракетная атака России 7 февраля

Рано утром, 7 февраля, по всей Украине раздалась воздушная тревога. Оккупанты подняли в небо бомбардировщики Ту-95МС и атаковали ракетами. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Львовской, Днепропетровской, и Николаевской областях.

В Киеве часть жителей левого берега без света и воды после российской атаки. В Голосеевском районе произошло возгорание в многоэтажном доме.

Российские ракеты летели в сторону Польши – ВВС страны в экстренном порядке поднимали авиацию. Ракета РФ двигалась в направлении польской границы.

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