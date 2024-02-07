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Помощь США еще несколько лет будет жизненно необходимой Украине: в ISW назвали причину

Алёна Воронина
7 февраля 2024, 10:11
Для Украины помощь от США и партнеров является жизненно необходимой, она будет иметь решающее значение для развития собственной оборонно-промышленной базы.
Джо Байден, Владимир Зеленский, украинские военные
Помощь США еще несколько лет будет жизненно необходима Украине/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского

Военная помощь Соединенных Штатов Америки и партнеров сейчас является жизненно необходимой для Украины. Такая помощь в ближайшей перспективе будет иметь решающее значение, чтобы наша страна могла построить собственную оборонно-промышленную базу.

При этом США нужно будет поддерживать наше государство в течение нескольких лет, пока Украина будет развивать свою оборонно-промышленную базу. Об этом отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, США остаются для Украины основным источником большого количества нужного военного оборудования. Среди этого оборудования, в частности, танки M1 Abrams, бронетранспортеры, передовые системы противовоздушной обороны Patriots, ударные системы дальнего радиуса действия и т.п.

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В ISW обратили внимание, что европейские партнеры продолжают наращивать поддержку Украины, и в то же время аналитики отметили, что помощь США в ближайшей и среднесрочной перспективе остается жизненно необходимой, чтобы украинцы могли построить свою оборонно-промышленную базу.

Аналитики ISW выразили мнение, что США не нужно будет отправлять Украине большие пакеты помощи в сфере безопасности в течение неопределенного срока, если наше государство успешно продолжит предпринимать шаги, чтобы увеличить производство собственного оружия внутри страны, развивать двусторонние и международные оборонно-промышленные партнерства, а также создавать совместные промышленные предприятия с западными партнерами.

"США не должны терять время с предоставлением помощи Украине"

Посол Соединенных Штатов в Киеве Бриджит Бринк после очередного удара страны-агрессора РФ по Украине утром 7 февраля заявила, что Соединенные Штаты не должны терять время с предоставлением помощи Украине.

"В Киеве и по всей стране мужчины, женщины и дети проснулись от очередной массированной российской ракетной и беспилотной атаки. Мы полагаемся на противовоздушную оборону Украины и героических военнослужащих, которые защитят нас всех. Украина нуждается в нашей помощи по безопасности сейчас", – говорится в заявлении Бринк в публикации посольства США в Украине, которая была опубликована в Telegram.

В то же время Бринк в комментарии "Суспільному" объяснила, почему Конгресс оттягивает голосование за помощь Украине. Она отметила, что это часть американского политического процесса.

"Я общаюсь со многими членами Конгресса, как республиканцами, так и демократами, и знаю, что эта поддержка является глубокой и сильной. Для нас это политический процесс, и я уверена, что деньги для Украины будут приняты Конгрессом, но это часть нашего политического процесса, и поэтому именно Конгресс решает, когда это произойдет", – сказала дипломат.

В то же время она подчеркнула, что поддержка Украины является жизненно важным национальным интересом Соединенных Штатов. Но, по ее мнению, сейчас нужно позволить американскому политическому процессу разворачиваться дальше.

Помощь Украине от США

Ранее стало известно, что Сенат США представил законопроект о помощи Украине. В Сенате США опубликовали новый законопроект о дополнительном финансировании, который объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и на укрепление южной границы США. Голосование за документ назначено на 7 февраля в Сенате.

6 февраля стало известно, что президент США Джо Байден обратился к Конгрессу США относительно помощи Украине. Байден заявил, что бывший президент Дональд Трамп виноват в том, что миграционная система в стране не работает. Он также призвал Конгресс как можно быстрее принять компромиссный законопроект с усилением миграционной политики, который также содержит дополнительное финансирование для помощи Украине.

Напомним, издание The Hill сообщало, что республиканцы в Сенате заблокируют пакет помощи Украине из-за давления Дональда Трампа. Если республиканцы на этой неделе заблокируют вопрос о безопасности границы и пакет финансирования Украины, к законопроекту вернутся не ранее 26 февраля.

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