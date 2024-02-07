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"Давит Трамп": республиканцы в Сенате заблокируют пакет помощи Украине - The Hill

Анна Ярославская
7 февраля 2024, 08:34
Если республиканцы на этой неделе заблокируют вопросы по безопасности границы и пакет финансирования Украины, к законопроекту вернутся не раньше 26 февраля.
Дональд Трамп, Сенат США
Республиканцы в Сенате оставляют Украину в подвешенном состоянии - СМИ / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН, pixabay.com

Республиканцы в Сената США заблокируют процедурное предложение о начале обсуждения двухпартийного соглашения о безопасности границы на этой неделе. Таким образом, военная помощь Украине останется во подвешенном состоянии в обозримом будущем. Как пишет The Hill, республиканцы действуют под сильным давлением бывшего президента Дональда Трампа

Издание отмечает, что неспособность продвинуть соглашение о безопасности границы на этой неделе будет означать, что вряд ли Сенат примет документ без серьезных изменений. И любые изменения реформ в сфере предоставления убежища и безопасности границы, которые были согласованы с Белым домом и демократами в Сенате, могут сорвать все соглашение.

Представитель республиканцев в Сенате Джон Тун заявил, республиканцы в Сенате "вряд ли" будут голосовать за законопроект, поскольку члены партии хотят больше времени для изучения сложного пакета.

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"Я думаю, что это маловероятно (голосование, - ред.), потому что я просто думаю, что наши члены хотят больше времени, чтобы оценить это", – сказал он, когда его спросили о перспективе голосования любого сенатора от Республиканской партии.

Тун добавил, что решение лидера большинства в Сенате Чака Шумера назначить голосование на среду является "поспешным".

Джеймс Ленкфорд - ведущий республиканец на переговорах, работавший над пакетом вопросов безопасности границы в течение последних четырех месяцев - сказал в понедельник вечером, что не знает, будет ли он голосовать за переход к законопроекту в среду.

В то же время Шумер сказал, что готов отложить первое процедурное голосование по пакету до четверга, но выразил сомнения, что это повлияет на получение достаточного количества голосов для начала дебатов и внесения поправок в него.

"Но я подозреваю, что они не примут даже это предложение, потому что им действительно не нужно больше времени. Они просто используют это как повод", – сказал он.

Некоторые республиканцы, планирующие голосовать против продвижения законопроекта, говорят, что это не означает, что они обязательно выступают против сущности закона.

"Сенат планирует взять двухнедельный перерыв, начиная с субботы, а это значит, что если республиканцы на этой неделе заблокируют безопасность границы и пакет финансирования Украины, у них нет шанса вернуться к законопроекту до 26 февраля", — пишет издание.

Законопроект республиканцев о помощи только Израилю провален

Во вторник, 6 февраля, Палата представителей Конгресса США отклонила предложенный республиканцами законопроект о выделении Израилю 17,6 миллиарда долларов,пишет Reuters.

Голосование состоялось 250 голосами против 180 голосов, поскольку оно было подано по ускоренной процедуре, требовавшей большинства в две трети голосов для принятия. Голосование проходило в основном по партийному признаку, хотя 14 республиканцев выступили против законопроекта, а 46 демократов поддержали его.

Демократы заявили, что хотят проголосовать за более широкий документ, который также будет предусматривать помощь Украине, международное гуманитарное финансирование и средства для безопасности границ.

"Это ничего не дает и задерживает оказание помощи нашим союзникам и оказание гуманитарной помощи", — сказала конгрессмен Роза ДеЛауро, главный демократ в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей.

"Наши союзники сталкиваются с угрозами существованию, а наши друзья и враги по всему миру наблюдают, ожидая, как ответит Америка", — сказала она.

Военная помощь США Украине

В Сенате США опубликовали новый законопроект о дополнительном финансировании, который объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и на укрепление южной границы США. Голосование за документ назначено на 7 февраля в Сенате.

Общая сумма выделяемых средств составляет 118 млрд долларов. Из них на помощь Украине предусмотрено 60 млрд долларов, еще около 14 млрд долларов – для поддержки Израиля, на защиту границ США - 20,23 млрд долларов.

Спикер Палаты представителей, республиканец Майкл Джонсон заявил, что законопроект о безопасности "еще хуже, чем предыдущий". По его словам, документ будет похоронен.

Издание Financial Times писало о том, что Экс-президент США Дональд Трамп может "пожертвовать" интересами Украины, чтобы снова стать главой Белого дома. Уже сейчас политик оказывает вредное влияние на американскую внешнюю политику. В частности, по поручению Трампа республиканцы в Конгрессе блокируют военную помощь Украине.

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