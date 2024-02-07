"Давит Трамп": республиканцы в Сенате заблокируют пакет помощи Украине - The Hill

Республиканцы в Сената США заблокируют процедурное предложение о начале обсуждения двухпартийного соглашения о безопасности границы на этой неделе. Таким образом, военная помощь Украине останется во подвешенном состоянии в обозримом будущем. Как пишет The Hill, республиканцы действуют под сильным давлением бывшего президента Дональда Трампа
Издание отмечает, что неспособность продвинуть соглашение о безопасности границы на этой неделе будет означать, что вряд ли Сенат примет документ без серьезных изменений. И любые изменения реформ в сфере предоставления убежища и безопасности границы, которые были согласованы с Белым домом и демократами в Сенате, могут сорвать все соглашение.
Представитель республиканцев в Сенате Джон Тун заявил, республиканцы в Сенате "вряд ли" будут голосовать за законопроект, поскольку члены партии хотят больше времени для изучения сложного пакета.
"Я думаю, что это маловероятно (голосование, - ред.), потому что я просто думаю, что наши члены хотят больше времени, чтобы оценить это", – сказал он, когда его спросили о перспективе голосования любого сенатора от Республиканской партии.
Тун добавил, что решение лидера большинства в Сенате Чака Шумера назначить голосование на среду является "поспешным".
Джеймс Ленкфорд - ведущий республиканец на переговорах, работавший над пакетом вопросов безопасности границы в течение последних четырех месяцев - сказал в понедельник вечером, что не знает, будет ли он голосовать за переход к законопроекту в среду.
В то же время Шумер сказал, что готов отложить первое процедурное голосование по пакету до четверга, но выразил сомнения, что это повлияет на получение достаточного количества голосов для начала дебатов и внесения поправок в него.
"Но я подозреваю, что они не примут даже это предложение, потому что им действительно не нужно больше времени. Они просто используют это как повод", – сказал он.
Некоторые республиканцы, планирующие голосовать против продвижения законопроекта, говорят, что это не означает, что они обязательно выступают против сущности закона.
"Сенат планирует взять двухнедельный перерыв, начиная с субботы, а это значит, что если республиканцы на этой неделе заблокируют безопасность границы и пакет финансирования Украины, у них нет шанса вернуться к законопроекту до 26 февраля", — пишет издание.
Законопроект республиканцев о помощи только Израилю провален
Во вторник, 6 февраля, Палата представителей Конгресса США отклонила предложенный республиканцами законопроект о выделении Израилю 17,6 миллиарда долларов,пишет Reuters.
Голосование состоялось 250 голосами против 180 голосов, поскольку оно было подано по ускоренной процедуре, требовавшей большинства в две трети голосов для принятия. Голосование проходило в основном по партийному признаку, хотя 14 республиканцев выступили против законопроекта, а 46 демократов поддержали его.
Демократы заявили, что хотят проголосовать за более широкий документ, который также будет предусматривать помощь Украине, международное гуманитарное финансирование и средства для безопасности границ.
"Это ничего не дает и задерживает оказание помощи нашим союзникам и оказание гуманитарной помощи", — сказала конгрессмен Роза ДеЛауро, главный демократ в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей.
"Наши союзники сталкиваются с угрозами существованию, а наши друзья и враги по всему миру наблюдают, ожидая, как ответит Америка", — сказала она.
Военная помощь США Украине
В Сенате США опубликовали новый законопроект о дополнительном финансировании, который объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и на укрепление южной границы США. Голосование за документ назначено на 7 февраля в Сенате.
Общая сумма выделяемых средств составляет 118 млрд долларов. Из них на помощь Украине предусмотрено 60 млрд долларов, еще около 14 млрд долларов – для поддержки Израиля, на защиту границ США - 20,23 млрд долларов.
Спикер Палаты представителей, республиканец Майкл Джонсон заявил, что законопроект о безопасности "еще хуже, чем предыдущий". По его словам, документ будет похоронен.
Издание Financial Times писало о том, что Экс-президент США Дональд Трамп может "пожертвовать" интересами Украины, чтобы снова стать главой Белого дома. Уже сейчас политик оказывает вредное влияние на американскую внешнюю политику. В частности, по поручению Трампа республиканцы в Конгрессе блокируют военную помощь Украине.
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