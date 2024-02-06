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Украина останется без помощи из-за Трампа: Байден обратился к Конгрессу США

Юрий Берендий
6 февраля 2024, 21:18
Байден отметил, что если в США не примут решение о предоставлении Украине военной помощи, то это будет играть только на руку российскому диктатору Путину.
Украина останется без помощи из-за Трампа: Байден обратился к Конгрессу США
Решение о помощи Украине может быть не вынесено на рассмотрение Сената / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Президент США Джо Байден заявил, что бывший президент Дональд Трамп виноват в том, что миграционная система в стране не работает. Он также призвал Конгресс как можно быстрее принять компромиссный законопроект с усилением миграционной политики, который также содержит дополнительное финансирование для помощи Украине. Об этом президент США Джо Байден сообщил во время своего обращения к Конгрессу.

Байден обвинил республиканцев в том, что они подчинились желанию бывшего президента США Дональда Трампа и выступили против законопроекта об ужесточении иммиграционной политики, на котором партия настаивала.

"Все указывает на то, что этот законопроект даже не будет вынесен на рассмотрение Сената. Почему? По простой причине: Дональд Трамп", - заявил он.

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Кроме того, Байден отметил, что Дональд Трамп пытается использовать вопрос миграционной политики в США как оружие в президентской кампании и не интересуется реальным решением кризиса на границе США и Мексики.

Отдельно Байден отметил необходимость утверждения дополнительной помощи Украине, предусмотренной в законопроекте.

"Поддержка этого законопроекта - это отпор Путину. А сопротивление ему - игра на руку Путину. Как я уже говорил, ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины. Если мы не остановим жажду Путина к власти и контролю над Украиной, он не ограничит себя одной только Украиной", - подчеркнул он.

Президент США призвал республиканцев в Конгрессе пойти на компромисс и отказаться от "мелочной политики".

"Обращаюсь к республиканцам, которые считают, что могут не поддержать помощь Украине и избежать ответственности: история за вами наблюдает. Неспособность поддержать Украину в этот решающий момент никогда не будет забыта", - подчеркнул Байден.

Он также отметил, что в случае, если Конгресс США не поддержит законопроект по Украине, это будет выгодно для российского диктатора Владимира Путина.

"Этот законопроект также предоставит экстренное финансирование для Украины. Эта страна страдает от жестокого вторжения ежедневно. Задержка означает, что у них меньше артиллерии, меньше возможностей защититься. Этого хочет Путин", - говорится в заявлении.

По его словам, украинцы проявляют большую отвагу в борьбе против российского вторжения, а США смогли собрать коалицию из 50 стран и укрепить НАТО.

Байден также подтвердил, что если не сдержать агрессию Путина, она может распространиться за пределы Украины. Это приведет к увеличению расходов для США и их партнеров.

Помощь США для Украины

Военная помощь США для Киева приостановлена из-за отсутствия голосования за ее продление в Конгрессе.

Сенат США представил законопроект о помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов. Президент Джо Байден призвал Конгресс как можно скорее проголосовать за эту инициативу.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон ранее заявил о голосовании за помощь США Израилю без Украины. Однако в администрации Байдена подчеркнули, что они против такого голосования.

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новости США военная помощь Джо Байден
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