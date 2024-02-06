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В Белом доме назвали ключевые темы переговоров Байдена и Шольца: что известно

Юрий Берендий
6 февраля 2024, 20:52
В Белом доме отметили, что ключевыми темами в ходе переговоров Байдена и Шольца станет помощь Украине и ситуация на фронте российско-украинской войны.
В Белом доме назвали ключевые темы переговоров Байдена и Шольца: что известно
В Белом доме сообщили о плане Байдена во время переговоров с Шольцом / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудят перспективы принятия решения о новом пакете помощи для Украины, ситуацию на передовой и международные усилия для поддержки Украины в ходе переговоров, которые состоятся на этой неделе. Об этом сообщил во вторник во время телефонного брифинга координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"Нет сомнений, что они будут говорить о войне в Украине, а также о том, как мы можем работать вместе, чтобы дать ответ на текущую агрессию Путина",- отметил представитель Белого дома.

Он отметил, что лидеры смогут обсудить развитие ситуации на передовой.

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"И я не сомневаюсь, что они обсудят работу Сената, где республиканцы и демократы прилагали тяжелые усилия, чтобы представить законопроект, который позволил бы продолжить финансирование Украины",- отметил Кирби.

Представитель администрации США выразил уверенность, что президент Байден четко объяснит канцлеру Шольцу свое личное желание продолжить поддержку Украины и готовность подписать законопроект, как только он поступит в Белый дом.

"Я думаю, он также напомнит канцлеру, что (в Конгрессе - ред.) существует мощная поддержка со стороны обеих партий в обеих палатах", - подчеркнул Кирби.

В этом контексте он подтвердил, что руководство комитетов, отвечающих за вопросы национальной безопасности США, поддерживает продолжение помощи Украине.

Кроме того, по словам Кирби, во время встречи лидеры обсудят широкий спектр событий на Ближнем Востоке, а также будут иметь возможность обсудить подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Сенате США вышел новый законопроект по дополнительному финансированию, который объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и на укрепление южной границы США. Голосование за этот документ запланировано на 7 февраля в Сенате.

Несмотря на конфликты в Конгрессе США, в Белом доме надеются, что конгрессмены смогут согласовать дополнительное финансирование для Украины. Об этом во время общения с журналистами сообщил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.

Законопроект о безопасности на сумму 118 миллиардов долларов, ранее представленный в Сенате США, включающий помощь для Украины, по словам спикера-республиканца Майкла Джонсона, "ещё хуже, чем предыдущий" и не пройдёт Палату представителей.

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война в Украине военная помощь
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