Военная помощь для Украины: в Белом доме сделали важное заявление

В Белом доме прокомментировали конфликты в Конгрессе США по принятию решения о военной и финансовой помощи Украине в войне против России.

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В Белом доме сделали важное заявление по военной помощи Украине / Коллаж Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Несмотря на конфликты в Конгрессе США в Белом доме надеются, что конгрессмены смогут договориться о дополнительном финансировании для Украины. Об этом во время общения с журналистами сообщил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби, передает "Голос Америки".

По его словам, решение Конгресса в пользу Украины позволит Соединенным Штатам вернуться к своей роли мирового лидера в поддержке Украины.

"Мы надеемся, президент надеется, что мы примем финансирование и сможем вернуться к статусу мирового лидера в поддержке Украины. Но опять же, лидерам в Европе и других местах мира можно простить, что они думают, как им поддержать Украину в случае, если США не смогут этого сделать из-за того, что происходит на Капитолийском холме", - заявил Джон Кирби, отвечая на вопрос журналистов о заявлениях мировых лидеров, связанных с сомнениями в том, что США продолжат финансирование для Украины. видео дня

Кирби подчеркнул, что запрос на дополнительное финансирование в размере 60 миллиардов долларов был подан еще в октябре, и эта сумма была внимательно подобрана в ходе консультаций с Украиной, учитывая ее потребности.

"Вы вряд ли можете обвинять других лидеров в мире в том, что они думают о том, какие решения они должны принять сейчас, учитывая их неопределенность в том, смогут ли принять решение Соединенные Штаты", - сказал он и вновь подчеркнул, что эта ситуация указывает на важность американского лидерства.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, немецкий канцлер Олаф Шольц планирует посетить США в первой половине февраля, где он планирует встретиться с американским президентом Джо Байденом для обсуждения вопросов дальнейшей военной поддержки Украины. Эта встреча стала актуальной из-за задержки в рассмотрении Конгрессом вопроса о помощи Киеву.

Заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател предостерег, что если законодатели в Конгрессе будут продолжать медлить с решением об одобрении военной помощи Украине, то украинцы могут вскоре почувствовать последствия отсутствия дальнейшей поддержки США.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер отметил, что США не будут предоставлять Украине военную помощь на уровне, который был в 2022-2023 годах, поскольку стремятся помочь Украине построить собственную военно-промышленную базу, чтобы страна могла самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение.

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