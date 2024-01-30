'Жирная' цель: ГУР провело спецоперацию и 'положило' сервер Минобороны РФ

30 января 2024 года в результате кибератаки "лег" сервер Министерства обороны государства-агрессора России, который использовался для спецсвязи. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Как говорится в сообщении, операцию в киберпространстве противника осуществили специалисты ГУР МО Украины.
"В результате кибератаки прекращен обмен информацией между подразделениями минобороны рф, которые пользовались указанным расположенным в Москве сервером", - отмечают в ГУР.видео дня
Кроме того, в разведке добавили, что программное обеспечение на атакованном сервере было утверждено фсб рф как такое, что соответствует государственным стандартам защиты информации.
"Соответствующий софт устанавливали на различных стратегических объектах государственного сектора России, в частности - военных. Кибероперация - продолжается", - резюмировали в ГУР.
Операции ГУР на территории России
Напомним, как ранее сообщал Главред, в России "упала" Федеральная налоговая служба вследствие кибератаки. Это стало возможным благодаря действиям киберподразделений Главного управления разведки. Украинские хакеры смогли получить доступ к одному из важных и хорошо защищенных центральных серверов.
Главное управление разведки Минобороны Украины провело специальную операцию в ночь на 18 января, в ходе которой была осуществлена атака на нефтебазу в Ленинградской области РФ с помощью дронов. Есть подтверждение успешного поражения целей.
Во время операции украинских разведчиков на территории Белгородской области удалось нанести врагу потери. Один из тяжело раненых был важной личностью в РФ. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
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