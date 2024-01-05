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ГУР ранило "знаковое лицо": Буданов прокомментировал рейд в Белгородской области РФ

Руслана Заклинская
5 января 2024, 21:46
Во время проведения операции разведчиков на территории Белгородской области удалось нанести россиянам значительные потери, среди которых есть "знаковое лицо".
ГУР ранило 'знаковое лицо': Буданов прокомментировал рейд в Белгородской области РФ
Буданов рассказал о рейде в Белгородской области РФ / Коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Во время операции украинских разведчиков на территории Белгородской области удалось нанести врагу потери. Один из тяжело раненых был важной фигурой в РФ. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона.

"Не раскрывая подробностей могу сказать, что один из очень тяжело раненых был достаточно знаковым лицом. Сразу же (россияне, - ред.) вызвали вертолет для его эвакуации прямо на месте", - рассказал Буданов.

Руководитель ГУР не разглашал конкретных деталей операции. Однако он подчеркнул, что это была обычная операция для их военного подразделения. Он также отметил, что в условиях открытой войны, которую Россия ведет против Украины, не стоит удивляться подобным военным действиям.

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"Опять же возвращаюсь к тому, что я сказал - у нас открытая война, и нечему удивляться. Тот, кто несет войну другим, рано или поздно получает ее у себя. Что, в конце концов, и происходит", - подытожил он.

Атаки в Белгороде

Напомним, Украинские военные провели рейд в Белгородской области против террористических войск РФ. Они заминировали дорогу и атаковали взводный опорный пункт русских.

Также вечером 4 января в российском городе Белгороде прогремели взрывы, которые слышали местные жители. Губернатор области сообщил, что системы ПВО сбили 10 воздушных целей. В результате взрывов пострадали двое россиян.

Как ранее сообщал Главред, 30 декабря, Силы безопасности ударили ракетами по военным объектам в российском Белгороде. Военные совершили атаку в ответ на обстрелы городов Украины и убийство мирных жителей.

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Белгород ГУР военная операция Кирилл Буданов Белгородская область
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