В российском Белгороде прогремели очередные взрывы и 'прилеты'

Вечером 4 января в российском городе Белгород раздались громкие взрывы. Местные жители слышали звуки сирены и "прилеты". Об этом в Telegram написал губернатор Бедгородской области Вячеслав Гладков, а также сообщили местные каналы.
"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Спрячьтесь в помещениях без окон со сплошными стенами", – написал Гладков.
После звучания сирены, в соцсетях начали распространяться сообщения о ракетной опасности. Кадры и рассказы о звуках взрывов объясняются работой систем противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ.
Также в Сети появилось видео, где зафиксирован момент взрыва в Белгороде.
Канал "Жесть Белгород" обнародовал фото с первыми последствиями обстрела.
По словам губернатора, на подлете к Белгороду системы ПВО сбили 10 воздушных целей. В результате взрывов пострадали двое россиян: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у другого - осколочное ранение голени.
Также известно, что в российском городе есть повреждения в жилом секторе. В результате взрыва снаряда выбиты окна в нескольких квартирах и повреждено более 30 автомобилей. А Белгородском районе в одном доме повреждена крыша и автомобиль.
Взрывы в Белгороде
Напомним, в субботу, 30 декабря, силы безопасности ударили ракетами по военным объектам РФ в Белгороде. Военные совершили атаку в ответ на обстрелы городов Украины и убийство мирных жителей.
Как сообщал Главред, в результате этого удара погиб 27-летний старший лейтенант Михаил Конопицын, офицер Следственного комитета РФ. Ранее он участвовал в войне против Украины как командир взвода противотанковых ракет.
Также утром 2 января в российском Белгороде раздались сильные взрывы, которые повлекли разрушения.
Читайте также:
- "Долбит нормально": в Белгороде и Брянске ночью раздавались взрывы
- В Белгороде СБУ ликвидировала топ-коллаборанта, сбежавшего в Россию
- Российское ПВО не спасет: стала известна возможная следующая цель ВСУ после Белгорода