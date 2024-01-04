В российском Белгороде прогремели очередные взрывы и 'прилеты'

В результате взрывов в Белгороде пострадали двое россиян.

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В Белгороде прозвучали громкие взрывы / Коллаж: Главред, фото: российские Telegram-каналы

Вечером 4 января в российском городе Белгород раздались громкие взрывы. Местные жители слышали звуки сирены и "прилеты". Об этом в Telegram написал губернатор Бедгородской области Вячеслав Гладков, а также сообщили местные каналы.

"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Спрячьтесь в помещениях без окон со сплошными стенами", – написал Гладков.

После звучания сирены, в соцсетях начали распространяться сообщения о ракетной опасности. Кадры и рассказы о звуках взрывов объясняются работой систем противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ.

видео дня

Также в Сети появилось видео, где зафиксирован момент взрыва в Белгороде.

Канал "Жесть Белгород" обнародовал фото с первыми последствиями обстрела.

По словам губернатора, на подлете к Белгороду системы ПВО сбили 10 воздушных целей. В результате взрывов пострадали двое россиян: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у другого - осколочное ранение голени.

Также известно, что в российском городе есть повреждения в жилом секторе. В результате взрыва снаряда выбиты окна в нескольких квартирах и повреждено более 30 автомобилей. А Белгородском районе в одном доме повреждена крыша и автомобиль.

Взрывы в Белгороде

Напомним, в субботу, 30 декабря, силы безопасности ударили ракетами по военным объектам РФ в Белгороде. Военные совершили атаку в ответ на обстрелы городов Украины и убийство мирных жителей.

Как сообщал Главред, в результате этого удара погиб 27-летний старший лейтенант Михаил Конопицын, офицер Следственного комитета РФ. Ранее он участвовал в войне против Украины как командир взвода противотанковых ракет.

Также утром 2 января в российском Белгороде раздались сильные взрывы, которые повлекли разрушения.

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