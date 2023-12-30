"Орду надо уничтожать": Ярош откровенно высказался после мощной атаки на Белгород

У Сил обороны Украины не так много боекомплекта, предупредил командующий УДА.

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Дмитрий Ярош прокомментировал удар по военным РФ в Белгороде / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/dyastrub, Telegram

Командующий "Украинской добровольческой армией", бывший глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош прокомментировал удар по российским военным в Белгороде.

Заявив о том, что он поддерживает удары по оккупантам, глава УДА пояснил, что у Сил обороны Украины не так много боекомплекта, чтобы можно было "бесконтрольно проявлять ненависть". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Нравится ли мне, как оно горит? Да. Но это – эмоции, которые ни в коем случае не могут присутствовать на войне", — отметил украинский командир.

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В то же время он убежден в том, что Украина должна продолжать наносить удары по военным целям государства-агрессора.

"Считаю, что каждая украинская ракета, дрон, снаряд, любой боеприпас должны поражать логические цели: личный состав, боевую технику, штабы, коммуникации, производственные мощности, логистические хабы и маршруты врага. У нас не так много б/к, чтобы мы могли позволять себе бесконтрольно проявлять ненависть… Орду надо уничтожать методично и системно", — добавил Ярош.

Как ранее сообщалось, Силы обороны ударили по военным РФ в Белгороде. Неэффективная работа ПВО РФ привела к жертвам и нанесла разрушения гражданской инфраструктуре Белгорода.

Ранее Ярош "вписался" в языковой скандал, запущенный Фарион. К языковому скандалу по поводу украинских бойцов на фронте, который запустила Ирина Фарион присоединился бывший нардеп Дмитрий Ярош.

Напомним, Ярош ранее жестко высказался после зашквара Фарион. Командующий Украинской добровольческой армией призвал украинцев к единству.

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