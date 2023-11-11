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"Ты – на войне": Ярош "вписался" в языковой скандал, запущенный Фарион

Дмитрий Видоменко
11 ноября 2023, 08:58
К языковому скандалу по поводу украинских бойцов на фронте, который запустила Ирина Фарион присоединился бывший нардеп Дмитрий Ярош.
Ярош, Фарион
Дмитрий Ярош не устоял в стороне от языкового скандала, который запустила Ирина Фарион / коллаж Главред, фото УНИАН

К языковому скандалу, который недавно спровоцировала бывшая нардеп Ирина Фарион, раскритиковав русскоязычных украинских воинов, присоединился бывший лидер "Правого сектора" и экс-нардеп Дмитрий Ярош. Он написал сообщение на своей странице в социальной сети Facebook.

"Для московитов украинское национальное государство, независимая украинская Украина – это смерть, смерть их имперским амбициям. Для нас же, для нашей страны и государства – смертью является их "русский мир". Проблема только в том, что для них границы "русского мира" являются пределами их империи и они проходят там, где звучит московский язык", — процитировал он часть обращения профессора Петра Иванишина, который написал обращение к украинским русскоязычным воинам.

В частности, Ярош поддержал мнение об экзистенциальной войне, которую ведут РФ и Украина "на жизнь и смерть".

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"Ты – на войне. На войне против нашей коллективной смерти, против имперского "русского мира", а значит – против их культурного шовинизма, против русского языка тоже", — подчеркнул он.

При этом Ярош призвал украинских воинов "изменить язык" и вернуться к "языку своих предков — воинов УПА и УНР, казаков, рыцарей Великого княжества литовского, руского и жемайтийского, русичей Галицко-Волынского и Киевского государств".

Новый зашквар Ирины Фарион

Напомним, ранее Фарион сделала скандальное заявление в адрес русскоязычных украинских защитников из бригады "Азов".

По ее мнению, эти бойцы нарушают законодательство, которое обязывает разговаривать на украинском языке.

Она также говорит, что русскоязычные защитники Украины должны называть себя не украинцами, а русскими.

"Почему они такие обалдевшие? Почему сошлось именно на украинском языке? Они такие большие патриоты, покажи свой патриотизм - выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко", - заявила экс-нардеп.

Посте того уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Нацполицию и в СБУ после скандальных заявлений Фарион.

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Ирина Фарион Дмитрий Ярош новости Украины
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