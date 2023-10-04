"Долбит нормально": в Белгороде и Брянске ночью гремели взрывы

В ночь на 4 октября в российских Брянске и Белгороде были слышны взрывы. Местные власти заявили о работе ПВО.
По словам очевидцев, в обоих городах взрывы связаны с атакой дронов, их тип и количество неизвестны, передает Telegram-канал ASTRA.
Местные жители пишут, что взрывы были такими громкими, что все проснулись:
- "Долбит нормально";
- "Мы проснулись, очень громко";
- "Громыхает";
- "Володарка, громко".
"Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО — сбиты воздушные цели. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - говорится в сообщении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
В Сети публикуют кадры ночной "бавовны" - смотрите видео:
Как сообщал Главред, 7 сентября губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил об атаке беспилотником на промышленный объект в Брянске, Министерство обороны России утверждало, что один из двух беспилотников был уничтожен в воздухе.
Ранее в РФ прогремел взрыв на заводе по производству "Искандеров". Изначально была версия, что Воткинский завод атаковал дрон. Затем выяснилось, что к взрыву привела детонация изделия в бронекапсуле.
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