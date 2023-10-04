"Долбит нормально": в Белгороде и Брянске ночью гремели взрывы

Местные жители заявили об атаке дронов.

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В РФ прогремели взрывы прошлой ночью / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В ночь на 4 октября в российских Брянске и Белгороде были слышны взрывы. Местные власти заявили о работе ПВО.

По словам очевидцев, в обоих городах взрывы связаны с атакой дронов, их тип и количество неизвестны, передает Telegram-канал ASTRA.

Местные жители пишут, что взрывы были такими громкими, что все проснулись:

видео дня

"Долбит нормально";

"Мы проснулись, очень громко";

"Громыхает";

"Володарка, громко".

"Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО — сбиты воздушные цели. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - говорится в сообщении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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Как сообщал Главред, 7 сентября губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил об атаке беспилотником на промышленный объект в Брянске, Министерство обороны России утверждало, что один из двух беспилотников был уничтожен в воздухе.

Ранее в РФ прогремел взрыв на заводе по производству "Искандеров". Изначально была версия, что Воткинский завод атаковал дрон. Затем выяснилось, что к взрыву привела детонация изделия в бронекапсуле.

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