УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В РФ прогремел взрыв на заводе по производству "Искандеров"

Анна Ярославская
5 августа 2023, 11:08 обновлено 5 августа, 11:18
37
Сначала была версия, что Воткинский завод атаковал дрон. Потом выяснилось, что к взрыву привела детонация находившегося в бронекапсуле изделия.
Воткинский завод, Искандер-М
На Воткинском заводе в РФ произошло ЧП / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

В стране-агрессоре РФ в республике Удмуртия произошел взрыв на территории Воткинского завода.На этом предприятии производится военная техника, в частности, ракеты "Искандер".

О ЧП 4 августа сообщила пресс-служба завода. Там инцидент назвали "срабатыванием аппаратуры, сопровождавшейся хлопком и задымлением".

На предприятии утверждают, что в результате происшествия никто не пострадал и завод продолжает работать в штатном режиме. Причины взрыва не уточняются.

видео дня

Тем временем Telegram-канал "Удмуртия против коррупции" сообщил, что сначала была версия, что предприятие атаковал дрон. Потом выяснилось, что к взрыву в цехе №95 привела детонация находившегося в бронекапсуле изделия.

Корпус цеха, в котором проводилось испытание, поврежден.

"Поврежден один из корпусов, в котором собирали ракеты для отправки на войну в Украину. В результате взрыва никто серьезно не пострадал. Даже скорая пустая уехала", – сообщил источник на предприятии.

В комментариях под сообщением местные жители отметили, что цех был секретным. У работников там нет мобильной связи. Жители сомневаются, что в результате взрыва на самом деле не было пострадавших.

Справка. Воткинский завод находится под международными санкциями Евросоюза, США и других стран. Это предприятие находится в городе Воткинск, Удмуртская Республика. Основанов 1759 году.

В настоящее время одно из предприятий на основе Воткинского завода выпускает межконтинентальные ракеты стратегического назначения "Тополь-М" и ряд других изделий военного назначения, пишет Википедия.

Как сообщал Главред, в Самарской области страны-агрессора РФ прогремел взрыв на заводе "Промсинтез", который занимается производством взрывчатых веществ. Погибли шесть человек, еще двое - получили травмы. Инцидент произошел в городе Чапаевске.

Ранее в Краснодарском крае РФ загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод. Его атаковали беспилотники.

Другие новости:

новости России Искандер взрыв война России и Украины
Реклама

Главное за день

ВСУ наступают на юге, враг выстроил редуты длиной от 10 до 40 км – генерал

ВСУ наступают на юге, враг выстроил редуты длиной от 10 до 40 км – генерал

11:18 Украина
В Новороссийске "окунули" корабль РФ: пропагандисты "наехали" на Минобороны – ISW

В Новороссийске "окунули" корабль РФ: пропагандисты "наехали" на Минобороны – ISW

09:56 Мир
В Сети появились кадры атаки морским дроном танкера SIG в Керченском проливе

В Сети появились кадры атаки морским дроном танкера SIG в Керченском проливе

08:49 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:18

ВСУ наступают на юге, враг выстроил редуты длиной от 10 до 40 км – генерал

11:08

В РФ прогремел взрыв на заводе по производству "Искандеров"

10:59

Нужны только кабачки и рис: приготовьте такой рецепт за 10 минут, ахнут все

10:22

Украину накроет "египетская жара": чего ждать от погоды на выходных и когда похолодание

09:56

В Новороссийске "окунули" корабль РФ: пропагандисты "наехали" на Минобороны – ISW

Саммит в Саудовской Аравии может всколыхнуть международное болото против РФ - ОгрызкоСаммит в Саудовской Аравии может всколыхнуть международное болото против РФ - Огрызко
08:54

"Сложная и трудная работа": Данилов оценил вероятность возврата ядерного оружия

08:49

В Сети появились кадры атаки морским дроном танкера SIG в Керченском проливеВидео

08:13

Гороскоп на завтра 6 августа 2023: Козерогам - болезни, у Рыб зашуршит в кармане

07:55

У судна – пробоина: в Керченском проливе морской дрон протаранил российский танкерВидео

Реклама
07:05

Загадка для самых хитрых: нужно найти собаку в "царстве кошек"

06:30

В чем главный риск синдрома усталости от войны для Украины?мнение

06:25

Как сказать на украинском "встречают по одежке": языковед назвал мелодичный аналогВидео

05:30

Как сделать так, чтобы Wi-Fi ловил дальше: простые и эффективные способы

04:37

Какой сегодня праздник 5 августа: кого нужно поздравить в этот день

03:45

"Есть риск потери территорий": эксперт назвал 3 сценария завершения войны в Украине

02:40

Огрызко спрогнозировал, велик ли шанс у Украину скоро получить приглашение в НАТО

02:05

"У даний момент" – неправильно: Авраменко указал на серьезную ошибку

04 августа, пятница
23:52

Данилов откровенно ответил, может ли Украина снова стать ядерным государством

23:00

Поблагодарил СБУ за возвращение войны обратно в РФ: Зеленский заинтриговал заявлением

22:50

С 2017 года Польша готовится к наступлению РФ: Самусь раскрыл подробностиВидео

Реклама
22:01

Подчиненные Минфину налоговая и таможня причастны к 140 млн долл. убытков бюджету – ЦПК

21:39

ВСУ прорвали первую линию обороны оккупантов на юге – МинобороныВидео

21:07

Коллаборанты в Крыму уже готовы к "жесту доброй воли" - Гуменюк

20:55

Макс Барских перевыпустил свой главный суперхит "Туманы"

20:14

"Никаких решений не будет": Огрызко рассказал об ожиданиях от саммита в Джидде

20:01

Рики Мартин нарушил молчание и откровенно рассказал о своем разводе

19:54

Очень сложно, но можно: чего ждать от саммита в Саудовской Аравии по Украинемнение

19:19

Почему кофе в кофейнях такой дорогой: рассказ о напитке ошеломит простотой

19:00

Новороссийский порт перестал быть тылом России, дроны достанут до дачи Путина в Сочи - ЛакийчукЭксклюзив

18:58

Навальному вынесли новый приговор – 19 лет колонии особого режима

18:55

Остапчук сообщил, когда собирается заселиться в новый дом

18:30

"Я не могу перестать смеяться": родители назвали своего ребенка странным именем

18:01

Будет еще жарче: Украину окутает 38-градусное пекло

17:46

"Пощечина для режима Путина": в ГУР назвали последствия удара по Новороссийску для РФ

17:42

Простой и действенный лайфхак: как сделать так, чтобы картошка не подгорела

17:40

С экзотическим красавчиком: Тина Кунаки показала свой холостяцкий отдых

17:05

"Нам по барабану": Данилов жестко высказался о зерновом соглашении

16:59

Что сделать 6 августа, чтобы денег стало больше: интересные приметы и запреты

16:56

"На переговоры экс-муж не идет": бывшая Остапчука рассказала о разделе общего дома под Киевом

16:54

Любовный гороскоп на неделю 7-13 августа: кому предстоит встреча с бывшим

Реклама
16:54

"Ужасная ошибка": жена Гиркина в письме Путину клянчит отпустить мужа

16:12

Лечила ртутью и скипидаром: одесская предательница-"Барби" нарвалась на прокуратуру РФ

16:04

"Перекрыть весь фронт невозможно": в ВСУ сказали, где и какие системы ПВО прикрывают Украину

15:59

Вместо тысячи слов: как можно заменить привычное "будь ласка" – языковед дала ответ

15:55

"Некоторые – это просто чепуха": Потап иронично прокомментировал скандалы вокруг себя

15:36

ВМСУ – об атаке базы ЧФ РФ в Новороссийске: корабль домой уже не попадет

15:27

Вместе и счастливы: Меган и Гарри отгуляли день рождения Маркл

15:19

На средства бюджета Киева, выделенные в июле, 3-я штурмовая бригада уже приобрела дроны и авто

15:08

Виноват Путин: Киркоров ответил на заявления Панина о нетрадиционной ориентации

14:58

Гороскоп Таро на неделю 7-13 августа: Овнам – борьба с прошлым, Весам - подарок

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять