В РФ прогремел взрыв на заводе по производству "Искандеров"

Сначала была версия, что Воткинский завод атаковал дрон. Потом выяснилось, что к взрыву привела детонация находившегося в бронекапсуле изделия.

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На Воткинском заводе в РФ произошло ЧП / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

В стране-агрессоре РФ в республике Удмуртия произошел взрыв на территории Воткинского завода.На этом предприятии производится военная техника, в частности, ракеты "Искандер".

О ЧП 4 августа сообщила пресс-служба завода. Там инцидент назвали "срабатыванием аппаратуры, сопровождавшейся хлопком и задымлением".

На предприятии утверждают, что в результате происшествия никто не пострадал и завод продолжает работать в штатном режиме. Причины взрыва не уточняются.

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Тем временем Telegram-канал "Удмуртия против коррупции" сообщил, что сначала была версия, что предприятие атаковал дрон. Потом выяснилось, что к взрыву в цехе №95 привела детонация находившегося в бронекапсуле изделия.

Корпус цеха, в котором проводилось испытание, поврежден.

"Поврежден один из корпусов, в котором собирали ракеты для отправки на войну в Украину. В результате взрыва никто серьезно не пострадал. Даже скорая пустая уехала", – сообщил источник на предприятии.

В комментариях под сообщением местные жители отметили, что цех был секретным. У работников там нет мобильной связи. Жители сомневаются, что в результате взрыва на самом деле не было пострадавших.

Справка. Воткинский завод находится под международными санкциями Евросоюза, США и других стран. Это предприятие находится в городе Воткинск, Удмуртская Республика. Основанов 1759 году.

В настоящее время одно из предприятий на основе Воткинского завода выпускает межконтинентальные ракеты стратегического назначения "Тополь-М" и ряд других изделий военного назначения, пишет Википедия.

Как сообщал Главред, в Самарской области страны-агрессора РФ прогремел взрыв на заводе "Промсинтез", который занимается производством взрывчатых веществ. Погибли шесть человек, еще двое - получили травмы. Инцидент произошел в городе Чапаевске.

Ранее в Краснодарском крае РФ загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод. Его атаковали беспилотники.

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