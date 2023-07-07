В РФ взлетел на воздух завод взрывчатых веществ, есть жертвы

Завод "Промсинтез" является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ.

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В РФ рванул завод взрывчатых веществ / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, росСМИ

В Самарской области страны-агрессора РФ прогремел взрыв на заводе "Промсинтез", который занимается производством взрывчатых веществ. Погибли шесть человек, еще двое - получили травмы.

Инцидент произошел в городе Чапаевске, передает российское пропагандистское издание ТАСС.

Взрыв произошел в момент демонтажа технического трубопровода. Пожара после взрыва не было.

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В Самарской области прогремел взрыв на заводе "Промсинтез"

В настоящее время завод "Промсинтез" является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ.

Отметим, в последние месяцы в РФ участились чрезвычайные происшествия. Так, 2 июля в Приморско-Ахтарске Краснодарского края РФ прогремел мощный взрыв вблизи военного аэродрома. В результате взрыва образовалась огромная воронка.

В Хабаровском крае России произошел взрыв на территории воинской части в поселке Тейсин Амурского района. Взрыв прогремел во время разгрузки боеприпасов на пороховом складе воинской части, после чего начался пожар. Причина - неосторожное обращение со взрывоопасными предметами.

В российском Курске на заводе по производству текстиля "Белполь" вспыхнул мощный пожар. Перед пожаром местные жители слышали взрыв.

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