В РФ взлетел на воздух завод взрывчатых веществ, есть жертвы

В Самарской области страны-агрессора РФ прогремел взрыв на заводе "Промсинтез", который занимается производством взрывчатых веществ. Погибли шесть человек, еще двое - получили травмы.
Инцидент произошел в городе Чапаевске, передает российское пропагандистское издание ТАСС.
Взрыв произошел в момент демонтажа технического трубопровода. Пожара после взрыва не было.
В настоящее время завод "Промсинтез" является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ.
Отметим, в последние месяцы в РФ участились чрезвычайные происшествия. Так, 2 июля в Приморско-Ахтарске Краснодарского края РФ прогремел мощный взрыв вблизи военного аэродрома. В результате взрыва образовалась огромная воронка.
В Хабаровском крае России произошел взрыв на территории воинской части в поселке Тейсин Амурского района. Взрыв прогремел во время разгрузки боеприпасов на пороховом складе воинской части, после чего начался пожар. Причина - неосторожное обращение со взрывоопасными предметами.
В российском Курске на заводе по производству текстиля "Белполь" вспыхнул мощный пожар. Перед пожаром местные жители слышали взрыв.
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