Что-то "хлопнуло": в Хабаровском крае прогремел взрыв в воинской части, есть погибший и пострадавшие

В Хабаровском крае РФ произошел взрыв в воинской части / CC0 Public Domain

В Хабаровском крае России произошел взрыв. В этот раз на территории воинской части в поселке Тейсин Амурского района. Об этом заявили в экстренных службах региона, сообщает ТАСС.

Взрыв произошел во время разгрузки боеприпасов на пороховом складе воинской части, после чего начался пожар. Причина - неосторожное обращение со взрывоопасными предметами.

В результате взрыва погиб один человек, еще семь пострадали.

"Двух пострадавших доставляют санавиацией в больницу, у них ожоги, 65% и 40%", - говорится в сообщении.

Еще двое пострадавших получили ожоги легкой степени.

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Взрывы в России

Напомним, вечером 29 марта в Белгородской области РФ состоялись мощные взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов. Четверо военнослужащих РФ получили ранения при попадании снаряда в военный городок.

Ночью 25 апреля в российском Брянске произошел сильный пожар на нефтебазе, перед чем раздались два взрыва и звуки воздушной тревоги.

В ночь на 27 апреля взрывы прогремели на складе боеприпасов вблизи села Старая Нелидовка в Белгородской области.

1 мая жители Белгорода пожаловались на серию "хлопков". Они заметили столб серого дыма за жилым сектором. Как впоследствии оказалось, на территории одного из объектов Министерства обороны РФ произошел пожар.

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