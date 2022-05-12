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На взрыв не обернулся: боец ВСУ чудом уцелел после ракетного удара РФ

12 мая 2022, 08:41

Военные сумели быстро сориентироваться и найти укрытие.

Боец ВСУ чудом уцелел после ракетного удара РФ / скриншот

Бойцам ВСУ чудом удалось выжить после ракетного обстрела россиян. Видео произошедшего обнародовали в сети.

На опубликованных кадрах видно, как военный зашел к побратиму во двор, когда чуть ли не за спиной раздался мощный взрыв от прямого попадания ракеты в дом.

Тогда мужчины мгновенно побежали в подвал, чтобы найти укрытие. Им чудом удалось спастись. Получили ли военные ранения – неизвестно.

Ранее мы рассказывали, как защитнику Украины Владимиру Гордиенко чудом удалось выжить после тяжелого ранения. Парень с пулей в сердце шел двое суток, пока добрался до ближайшего села, из которого его доставили в больницу.

Также сообщалось, что житель Мариуполя, который заблокировали российские войска, 5 дней пешком шел в Запорожье. Вместе с собой из практически уничтоженного оккупантами города он взял собаку.

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