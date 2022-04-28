Шел по заминированных полях, но собаку не бросил: украинец чудом добрался из Мариуполя в Запорожье

Украинец чудом добрался из Мариуполя в Запорожье/ 24 канал

Житель Мариуполя, который заблокировали российские войска, 5 дней пешком шел в Запорожье. Вместе с собой из практически уничтоженного оккупантами города он взял собаку.

Расстояние между населенными пунктами более 225 км он преодолел с тележкой и собакой Жужой, пишет "24 канал".

Как рассказал сам мужчина, он увидел, что из Мариуполя никто его не вывезет, потому что все заблокировано, он решил отправиться пешком сам.

Мужчина пришел в запорожский центр для беженцев в среду, 27 апреля. По его словам, он шел под обстрелами между минами. Мужчина рисковал, чтобы спасти себя и собаку от российской оккупации и быть на безопасной территории Украины.

Читайте также"Я стар, но все равно оккупантов надо бить": родители защитников Мариуполя пошли на фронтРанее сообщалось, что в Ворзеле, что вблизи Бучи и Ирпеня, оккупанты обосновались в доме, расстреляли дорогие машины, а также убили и съели двух собак.

Также мы писали, что верная собака Рини из Макарова на Киевщине, которая месяц ждала убитую оккупантами владелицу на пороге их дома, обрела новую хозяйку.

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