Роскошный сад гарантирован: названы лучшие растения для посадки вдоль дорожек

Клумбы вдоль дорожек на даче нужно оформлять с умом, ведь ассортимент растений огромен.

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Что посадить вдоль дорожки - фото цветов / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какими растениями оформить садовые дорожки

Какие кустарники вдоль дорожек будут смотреться красиво

Садовые дорожки всегда на виду, и от их оформления будет зависеть общее впечатление от сада. Есть множество вариантов обустройства дорожек - от красивых бордюров и элементов декора до цветущих растений. Последние придадут дачному участку особенный шарм. Главред разобрался, что посадить вдоль дорожки на даче, чтобы было красиво.

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Клумбы вдоль дорожек на даче - что нужно учитывать

Ассортимент растений для оформления тропинок огромен. При выборе стоит учитывать ряд нюансов.

Во-первых, растения должны хорошо разрастаться и образовывать достаточно плотную декоративную крону.

Во-вторых, цветы должны иметь привлекательный вид длительное время - как минимум с мая по октябрь.

В-третьих, высота растений должна зависеть от размера дорожки.

Опытные садоводы считают, что растения для садовых дорожек должны быть многолетними. Впрочем, можно отдать предпочтение и однолетним ярким цветам, благодаря которым можно сделать интересные акценты.

Однолетники можно посадить двумя способами:

Часть цветов вырастить из рассады. Они зацветут раньше и будут украшать дачу в первой половине лета.

Другую часть цветов можно посадить семенами в открытый грунт. Они зацветут к концу сезона.

Благодаря такой схеме посадки тропинка на даче будет радовать вас цветами все лето и осень.

Что посадить вдоль бордюра или садовой дрожки

Бархатцы. Это невысокие цветы с ярким окрасом. Главный их плюс в том, что они способны обходиться практически без ухода. Их можно сеять в открытый грунт, а осенью собрать семена на будущий год.

Анютины глазки благодаря своим многочисленным оттенкам украсят любую тропинку на даче. Выращивать лучше как однолетник через рассаду.

Виола — родственница анютиных глазок. Это низкорослый яркий цветок, и у него есть многолетние виды. Цветет с середины весны в течение месяца.

Лабелия цветет необычно и красиво. Соцветия у нее маленькие и похожи на бабочек.

Настурция. Большинство представителей этого вида — однолетники, но встречаются и многолетние разновидности. Морозную зиму они не переживут, поэтому в основном их все-таки выращивают как однолетнюю культуру.

Прямостоячие виды настурции достигают в высоту 70-80 сантиметров. Расцветки бывают всех тонов желтого и оранжевого. У этих цветов очень сильный аромат. Цветут они, начиная с июня и до холодов.

Настурция предпочитает хорошо освещенные клумбы, надежно закрытые от ветра. Почва смесь должна быть рыхлой и легкой, лучше всего чуть подкисленной. Растению нужен регулярный и умеренный полип.

Колеусы – это идеальные растения для украшения садовых дорожек. У них пышная и пестрая листва всевозможных фактур и расцветок.

Колеус не требует тщательного ухода. Эти растения сможет вырастить любой начинающий садовод. Они могут иметь разную высоту и размер листьев - от огромных пестрых лопухов до гофрированных и миниатюрных листочков. Для украшения дорожек желательно выбирать компактные сорта с пышной листвой.

Колеус / Фото: pixabay.com

Если вам нужно создать бордюр вдоль дорожки из растений или ограничить по периметру клумбу, или украсить приствольный круг дерева, то идеально для этого подойдет многолетнее растение ясколка.

Стоит учесть, что ясколка образует сплошной ковер и разрастается с огромной скоростью. Цветет она недолго в конце мая-начале июня, но зато сизые поляны или полностью весь склон, покрытый этим растением, смотрится красиво.

Ясколка / Фото: pixabay.com

Лаурентия – еще одно растение, которое прекрасно зарекомендовало себя в качестве почвопокровника. Пятиконечные звездочки лаурентии могут быть окрашены в белый, розовый, фиолетовый, голубой, синий и лавандовый цвета. Период цветения - с июня по сентябрь.

Лаурентия предпочитает хорошо освещенные, солнечные участки, но может обильно цвести и в полутени.

Интересным вариантом для украшения сада будет шотландский мох. Он никогда не вырастает выше двух с половиной сантиметров в высоту. Любит теплые и влажные условиях, полутень и незначительные осадки.

Лучше всего мох будет прорастать на восточной стороне вашего участка. Его можно сделать частью декора ступенек или бордюров.

Арабис цветет белыми, красными, розовыми или лиловыми цветочками. Это медоносное растение, которое привлечет в сад пчел.

Арабис / Фото: pixabay.com

Очень часто вдоль дорожек сажают пионы и флоксы. И это оправдано не только с точки зрения необыкновенной красоты этих цветов, но и с точки зрения агротехники.

И пионы, и флоксы лучше себя чувствуют именно в линейных композициях, так они хорошо проветриваются и меньше болеют.

При посадке представителей и той, и другой культуры нужно обратить внимание на размеры кустов и непременно подбирать сорта одинаковой высоты. В противном случае какие-то будут выбиваться из общего строя, просто портя всю картину.

Пионы / pixabay.com

Гравилат - еще один цветущий многолетник, который можно посадить вдоль дорожки. Он цветет большими, белыми, красными, желтыми или розовыми цветами. В высоту бывает до одного метра.

Садовая ромашка является очаровательным дополнением к любой дорожке. Это одна из старейших известных лекарственных трав. Хорошо растет в прохладной, сухой среде и не требует особого ухода.

Кустарники вдоль дорожек - идеальный вариант для "ленивых" садоводов. Хотя кустарники выглядят не столь эффектно, как цветочные композиции, но зато они неприхотливы, держат форму и декоративны весь сезон. Стоит присмотреться к таким растениям как лапчатка кустарниковая, спирея японская, астильба Арендса.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Опытные садоводы рекомендуют посадить ирисы вдоль дорожек. В зависимости от сорта они могут цвести до трех месяцев. Если высадить вдоль дорожки растения нескольких сортов, то любоваться цветением можно будет с ранней весны до наступления осени. Безусловный плюс этих цветов – богатая палитра оттенков.

Алиссум цветет с мая по ноябрь и весь период источает приятнейший аромат. Сортов алиссума очень много, и вы легко сможете выбрать растение нужной высоты и окраски лепестков.

После цветения просто дайте им осыпаться на землю. Семена быстро прорастут и легко приживутся. Таким образом, на следующий год вдоль дорожки опять будет пышное цветение.

Алиссум / Фото: pixabay.com

Еще одним идеальным вариантом для тенистых дорожек будут хосты. Сажать их нужно, отступив от края дорожки, не менее половины диаметра хосты.

Отличным вариантом для украшения дорожки будут розы, но не каждую розу можно посадить вдоль тропинки, в первую очередь из-за шипов. Поэтому выбирайте розу без колючек, которая цветет весь сезон.

К слову, в тенистой части сада часто ничего не сажают. И это большая ошибка, ведь даже этот участок можно сделать очень привлекательным. Как этого добиться, читайте в материале: Тенелюбивые растения для сада: назван список цветов для самых темных уголков.

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Пионы - история происхождения и значение цветка Исторической родиной пионов считаются Сибирь, Западный Китай и Монголия. Оттуда пионы со временем перекочевали в Европу. Первыми как культурное декоративное растение пионы начали выращивать китайцы примерно в пятом веке до нашей эры. Эти цветы занимали почетное место в императорском саду. Со временем пионы перекочевали в Европу. В 18 веке этот цветок привезли из экспедиции англичане, занимавшиеся поиском новинок для королевского сада. Еще через сто лет первые саженцы появились в Канаде вместе с переселенцами. В Китае пион считался символ богатства, знатности и благополучия. Согласно повериям, этот цветок способен отгонять злых духов. Пион считается символом светлой чистой энергии Ян, его принято дарить в качестве пожелания благополучия. В Древней Греции пионы символизировали долголетие, а само название цветка переводится как "излечивающий" и "целительный". Подарить пион – означает пожелать благополучия, хорошего здоровья и долголетия. Также букет пионов может стать намеком на нежные чувства.

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