Садоводов призвали посыпать газоны сахаром: эффект впечатляет

Вы узнаете:
- Как использовать сахар для газона
- Почему это работает
Ярко-зеленый, густой и ровный газон без мха, комков и проплешин — мечта каждого дачника, особенно весной, когда солнце активно прогревает землю. Но уход за газоном может быть затратным и трудоемким.
Садоводы тратят немалые суммы на удобрения или вручную удаляют сорняки. Однако существует простой и недорогой способ оздоровить газон — использовать обычный сахар, пишет express.
Согласно советам экспертов, сахар помогает бороться с так называемым тростником — слоем отмершей травы, который мешает росту новых побегов. Кроме того, сахарная подкормка укрепляет корни, насыщает почву и угнетает рост сорняков.
Как использовать сахар для газона
- Посыпьте газон сахаром — примерно 450г на 1 кв. м;
- Повторяйте процедуру не чаще одного раза в месяц;
- Для равномерного эффекта можно использовать сахарный раствор или заменить удобрения рисовой водой.
Важно: Сахар может способствовать развитию грибков, особенно в затененных или влажных местах, поэтому перед использованием стоит осмотреть газон и при необходимости ограничить дозировку.
Садоводы отмечают, что после такой натуральной подкормки трава становится гуще, насыщеннее и лучше сопротивляется сорнякам. Экологично, дешево и без лишней химии — идеальный способ подготовить газон к лету.
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