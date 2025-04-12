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Садоводов призвали посыпать газоны сахаром: эффект впечатляет

Сергей Кущ
12 апреля 2025, 00:48
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Трудно поверить, но сахар может сильно вам помочь.
Зачем посыпать газон сахаром
Зачем посыпать газон сахаром / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Как использовать сахар для газона
  • Почему это работает

Ярко-зеленый, густой и ровный газон без мха, комков и проплешин — мечта каждого дачника, особенно весной, когда солнце активно прогревает землю. Но уход за газоном может быть затратным и трудоемким.

Садоводы тратят немалые суммы на удобрения или вручную удаляют сорняки. Однако существует простой и недорогой способ оздоровить газон — использовать обычный сахар, пишет express.

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Согласно советам экспертов, сахар помогает бороться с так называемым тростником — слоем отмершей травы, который мешает росту новых побегов. Кроме того, сахарная подкормка укрепляет корни, насыщает почву и угнетает рост сорняков.

Как использовать сахар для газона

  • Посыпьте газон сахаром — примерно 450г на 1 кв. м;
  • Повторяйте процедуру не чаще одного раза в месяц;
  • Для равномерного эффекта можно использовать сахарный раствор или заменить удобрения рисовой водой.

Важно: Сахар может способствовать развитию грибков, особенно в затененных или влажных местах, поэтому перед использованием стоит осмотреть газон и при необходимости ограничить дозировку.

Садоводы отмечают, что после такой натуральной подкормки трава становится гуще, насыщеннее и лучше сопротивляется сорнякам. Экологично, дешево и без лишней химии — идеальный способ подготовить газон к лету.

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