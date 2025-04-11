Слизни убегут сами: садовница раскрыла бабушкин хитрый метод защиты растений

Слизни покинут ваш сад, если вы используете один забытый викторианский садовый лайфхак, который творит чудеса.

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Лайфхак от слизней, о котором знали еще наши бабушки / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Советы и хитрости для садоводов, которые помогают бороться со слизнями

Старинный метод, который используется еще с 1800-х годов

Что посадить, чтобы избавиться от слизней

В течение сотен лет садоводы находили лучшие советы и хитрости, чтобы помочь своим садам процветать. Одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются садоводы, - борьба с вредителями. Они могут нанести серьезный вред растениям, поэтому важно принимать меры для их обезвреживания.

Главред узнал простые методы борьбы с садовыми вредителями.

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Эксперты утверждают, что этот удобный садовый лайфхак использовался еще с 1800-х годов и эффективно помогает отпугивать слизней. Слизни являются нежелательными вредителями, которые могут поедать растения. Многие люди используют химические пестициды для борьбы со слизнями.

Эксперт в компании Heat Pump Covers Лена Рен советует садоводам закапывать стеклянные бутылки с открытым верхом в землю на своих участках, пишет Daily Express. Это может показаться несколько странным, но на самом деле эффективность такого метода доказана поколениями садоводов. Она объяснила, что звуки, которые издает бутылка, отпугивают слизней.

Люди могут не замечать этого звука, но существа под землей сразу его улавливают. Лена говорит: "Бутылка создает тонкие вибрации в почве. Кроты и слизни чувствуют их и уходят прочь".

Когда активны вредители / Инфографика: Главред

Лена Рен также предлагает несколько дополнительных способов защиты растений от вредителей. Одним из ее главных советов является использование луковой шелухи или кофейной гущи, чтобы лишить вредителей запаха, который привлекает их к вашим садовым растениям. Она также рекомендует высаживать императорские рябчики, известные своим сильным ароматом.

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Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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