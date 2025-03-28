Слизни и улитки будут обходить десятой дорогой: 1 продукт отгонит вредителей навсегда

Чтобы избавиться от слизней и улиток на огороде и в саду и не подпустить их к растениям, можно воспользоваться одним простым продуктом, которого они боятся.

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Как избавиться от слизней/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, unsplash.com

Вы узнаете:

Что помогает от слизней

Чего боятся слизни на огороде

Слизни и улитки могут стать настоящей проблемой для садоводов, ведь они вредят для растений. Такие вредители любят темную, влажную среду. Они наиболее активны в теплые, более влажные месяцы, однако их можно увидеть и при любой температуре выше пяти градусов.

Сигнальными признаками того, что на вашем участке завелись такие вредители, являются следы слизи и неправильные отверстия в листьях растений.

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Можно сделать несколько вещей, чтобы отпугнуть слизней естественным и органическим путем, но есть один вариант, который выделяется, пишет express.co.uk.

По словам экспертов садоводческого розничного магазина Primrose, морские водоросли "прекрасно работают", поскольку их "на 100% ненавидят" слизни и улитки.

"Морские водоросли не только прекрасно подходят для вашей почвы, но и являются естественным репеллентом для слизней", - отметили эксперты.

По словам специалистов, слизни состоят в основном из воды, и высокое содержание соли в морских водорослях не позволит им проникнуть через водоросли, даже если с другой стороны есть пища.

"Поместите порошок морских водорослей или свежие водоросли вокруг ваших растений, чтобы защитить растения от слизней на всю жизнь", - сказали эксперты.

Они отметили, что в сухую погоду свежие водоросли высыхают и становятся грубыми, что еще больше мешает слизням пересекать их.

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