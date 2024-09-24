Слизни ее ненавидят: садовод назвал особое растение, которое отпугает вредителей

Если вам надоели слизни, которые постоянно уничтожают любимые растения в саду, есть простой и естественный способ от них избавиться.

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Как навсегда избавиться от слизней / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Слизни могут быть настоящей головной болью для садоводов, особенно осенью, когда влажная погода и опавшие листья создают идеальные условия для их размножения. Но есть простой и естественный способ защитить свой сад от этих вредителей, не используя химикаты, - посадить одно особое растение, которое слизни ненавидят.

Львиный зев - естественная защита от слизней

Львиный зев является прекрасным естественным барьером для слизней, рассказала садовница Джейн, пишет Express. Этот цветок не только украсит ваш сад своим ярким видом, но и будет отпугивать вредителей.

"Я высадила ряды бережно ухоженной рассады - васильки, бархатцы, маки, львиный зев. В течение двух дней слизни съели все, кроме львиного зева. Слизни не любят львиный зев", - поделилась садовница. видео дня

Слизни избегают львиного зева, потому что он содержит химические вещества, токсичные для них, но безопасные для людей и животных. Кроме того, его листья имеют прочную структуру и содержат меньше влаги, что делает это растение менее привлекательным для слизней.

Как высаживать львиный зев

Чтобы максимально эффективно защитить свои растения, сажайте львиный зев вокруг уязвимых культур, таких как салат или капуста, которые часто становятся мишенью для слизней. Разместите его вдоль садовых дорожек и заборов - так вы создадите естественный барьер, который будет отталкивать слизней от любимых растений.

Альтернативные методы борьбы со слизнями

Если львиный зев не совсем ваш вариант, существует еще один способ избавиться от слизней - пивная ловушка. Слизни обожают пиво, поэтому использование старых контейнеров, наполненных этим напитком, может стать эффективной ловушкой. Просто закопайте баночки или стаканчики от йогурта до уровня горлышка возле растений, и слизни, привлеченные запахом пива, попадут в ловушку и не смогут выбраться.

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