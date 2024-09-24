УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Слизни ее ненавидят: садовод назвал особое растение, которое отпугает вредителей

Руслана Заклинская
24 сентября 2024, 21:21
106
Если вам надоели слизни, которые постоянно уничтожают любимые растения в саду, есть простой и естественный способ от них избавиться.
Слизни ее ненавидят: садовод назвал особое растение, которое отпугает вредителей
Как навсегда избавиться от слизней / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Слизни могут быть настоящей головной болью для садоводов, особенно осенью, когда влажная погода и опавшие листья создают идеальные условия для их размножения. Но есть простой и естественный способ защитить свой сад от этих вредителей, не используя химикаты, - посадить одно особое растение, которое слизни ненавидят.

Львиный зев - естественная защита от слизней

Львиный зев является прекрасным естественным барьером для слизней, рассказала садовница Джейн, пишет Express. Этот цветок не только украсит ваш сад своим ярким видом, но и будет отпугивать вредителей.

"Я высадила ряды бережно ухоженной рассады - васильки, бархатцы, маки, львиный зев. В течение двух дней слизни съели все, кроме львиного зева. Слизни не любят львиный зев", - поделилась садовница.

видео дня

Слизни избегают львиного зева, потому что он содержит химические вещества, токсичные для них, но безопасные для людей и животных. Кроме того, его листья имеют прочную структуру и содержат меньше влаги, что делает это растение менее привлекательным для слизней.

Как высаживать львиный зев

Чтобы максимально эффективно защитить свои растения, сажайте львиный зев вокруг уязвимых культур, таких как салат или капуста, которые часто становятся мишенью для слизней. Разместите его вдоль садовых дорожек и заборов - так вы создадите естественный барьер, который будет отталкивать слизней от любимых растений.

Альтернативные методы борьбы со слизнями

Если львиный зев не совсем ваш вариант, существует еще один способ избавиться от слизней - пивная ловушка. Слизни обожают пиво, поэтому использование старых контейнеров, наполненных этим напитком, может стать эффективной ловушкой. Просто закопайте баночки или стаканчики от йогурта до уровня горлышка возле растений, и слизни, привлеченные запахом пива, попадут в ловушку и не смогут выбраться.

Что нужно знать об Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.

Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Садовник огород сад
Реклама

Главное за день

Перспектива обороны расстает на глазах: один большой город может оказаться в оккупации

Перспектива обороны расстает на глазах: один большой город может оказаться в оккупации

22:01 Украина
Зеленский в рамках визита в США дважды проведет переговоры с Байденом - что известно

Зеленский в рамках визита в США дважды проведет переговоры с Байденом - что известно

21:37 Украина
"Переговоры будут длиться десятилетиями": Розумный описал сценарий завершения войны

"Переговоры будут длиться десятилетиями": Розумный описал сценарий завершения войны

21:16 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Каким будет 2025 год по восточному календарю: для кого он будет удачным 30395

Каким будет 2025 год по восточному календарю: для кого он будет удачным

Украину накроет циклон Brigitta: в каких областях будут сильные дожди с грозами 18578

Украину накроет циклон Brigitta: в каких областях будут сильные дожди с грозами

Сколько треугольников на рисунке: только самый умный справится с загадкой за 12 секунд 5688

Сколько треугольников на рисунке: только самый умный справится с загадкой за 12 секунд

Весам, и не только, приготовиться: каким знакам зодиака октябрь принесет любовь 5008

Весам, и не только, приготовиться: каким знакам зодиака октябрь принесет любовь

Последние новости

22:01

Перспектива обороны расстает на глазах: один большой город может оказаться в оккупации

21:37

Зеленский в рамках визита в США дважды проведет переговоры с Байденом - что известно

21:21

Слизни ее ненавидят: садовод назвал особое растение, которое отпугает вредителей

21:16

"Переговоры будут длиться десятилетиями": Розумный описал сценарий завершения войныВидео

20:57

Смириться с оккупацией части территорий: в МИД ответили за заявление президента Чехии

Лимиты по картам, новые налоги и дорогой интернет: что меняется с 1 октябряЛимиты по картам, новые налоги и дорогой интернет: что меняется с 1 октября
20:50

Какие вещи нельзя брать в руки 25 сентября: приметы, которые нельзя нарушать

20:22

Круг, треугольник и квадрат: блогер раскрыла, что значат странные знаки на бирках одеждыВидео

20:15

Оказался россиянином: появилось фото тайного мужа Алины Гросу - детали

20:03

РФ оккупировала крупный город на Донетчине: в DeepState рассказали о ходе боев

Реклама
20:02

Белорусский самолет над Украиной: Воздушные силы объяснили ситуацию

19:56

Вырастет ли минимальная заработная плата в 2025 году: министр финансов раскрыл детали

19:34

Названа дата похолодания: Украину накроют дожди с грозами

19:23

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 25 секунд: сложная загадка для самых умных

19:18

Не из-за большой любви: почему собака облизывает лицо человека - неожиданное объяснениеВидео

19:16

Запасы ограничены: почему в США не видят смысла предоставлять Украине дальнобойное оружие - WP

19:00

Связь в блэкаут под вопросом: чем грозит изменение налогообложения для провайдеровмнение

18:51

Будет блестеть, как новая: как отмыть душевую кабину от налета за 15 минут

18:40

Удар по Харькову: чем Россия атаковала многоэтажки и как выглядит место прилетаФото

18:28

Байден может уничтожить Путина одним решением - публицист

18:28

Россия нанесла удар по Запорожью редкими бомбами: как РФ усовершенствовала их

Реклама
18:17

"Сколько еще должно погибнуть людей": в ОП эмоционально отреагировали на удары по ХарьковуФото

17:58

Почему Нидерланды нельзя называть Голландией: при чем здесь "пьяный туризм"

17:52

Без разрешения бить по России, но с призывом к миру: Байден сделал заявление об Украине в ООН

17:44

Почему Трамп набросился на ЗеленскогоВидеоблоги

17:39

"Что заставит Путина закончить войну": Сикорский выдал важное заявление

17:32

США объявят новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет - СМИ

17:27

Россия готовит массированные удары по новым целям при поддержке Китая: что известно

17:23

Сложная операция под обстрелами: ГУРовцы освободили Волчанский агрегатный заводФотоВидео

17:16

Когда закончится война в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" удивила прогнозом

17:04

Сразу несколько "звоночков": эксперт объяснил, когда окружение свергнет Путина

16:46

Будет совсем другая Россия: как будет выглядеть РФ после войны в Украине - РозумныйВидео

16:43

Что скрывается за индексом "Е" в магазинных продуктах: перечень запрещенных добавокВидео

16:35

Многолетнему нагару придет конец: как отмыть дно сковородки

16:28

Урожай удивит щедростью: какие семена советует высаживать садовод для результата

16:18

Есть 2 сценария завершения войны в Украине, все может растянуться до 2026 года - РозумныйВидео

16:06

Итальянцы в восторге: как вкусно приготовить креветки

16:03

"Сложились" квартиры с 8 по 3 этажи: весь Харьков под массированным ударомФотоВидео

15:51

"Ситуация ухудшается": россияне подошли к Угледару со всех направлений - Коваленко

15:40

Популярная украинская актриса перенесла операцию: что произошло

15:36

Настоящий васаби пробовали немногие: из чего на самом деле его делают в УкраинеВидео

Реклама
15:28

Недопустим въезд в страну: суд решил, выдавать ли принцу Гарри визу США

15:24

Украину накроет циклон Brigitta: в каких областях будут сильные дожди с грозами

15:21

Отправить Путина в отставку: пропагандист Соловьев "бомбанул" против Кремля

15:10

Белорусский истребитель мог пересечь госграницу: что известно

15:08

ЕС меняет правила пересечения границы: что изменится для украинцев

15:07

Россия готовит новый массированный удар по Украине: в Минобороны раскрыли детали

15:02

"Удар по хрупкому эго": Алсу продолжает уничтожать бывшего мужа

14:51

Весам, и не только, приготовиться: каким знакам зодиака октябрь принесет любовь

14:35

Во время концерта скончался популярный турецкий певец

14:05

Кристина Орбакайте избавляется от своего имущества в РФ

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять