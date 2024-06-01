3 простейших способа, как избавиться от слизней на грядках: проблема исчезнет навсегда

Садовница рассказала, чего боятся слизни и как это эффективнее всего использовать против них.

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Как избавиться от слизней на грядках/ коллаж: Главред, фото: скрин

Владельцы грядок и садов обычно тратят достаточно много времени, чтобы держать свои владения в порядке и защищать растения от вредителей. Но когда появляются слизни или улитки, то это создает хаос в такой хорошо продуманной идиллии.

Хотя слизни могут также быть полезными, например, расщеплять растительные остатки, всё-таки от них может быть и много вреда. В частности, они любят есть листья, поэтому могут серьезно повредить домашние растения. Кроме этого, они могут есть фрукты и овощи, нанося таким образом вред урожаю.

Но не стоит сразу бежать в магазин за химическими препаратами от слизней. Садовница Эмма, которая регулярно рассказывает о своем опыте в соцсетях, рассказала, что помогает от слизней на огороде и в саду, пишет The Mirror. Для того, чтобы бороться с такими вредителями, можно использовать, в частности, пищевые отходы.

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Эмма рассказала о трех способах, как бороться со слизнями и улитками.

1. Скорлупа от яиц

Первый способ - это измельчить скорлупу от яиц и обсыпать ею участок вокруг каждого растения. После этого слизни и улитки просто не смогут добраться до растений, ведь скорлупа достаточно острая и они не смогут по ней двигаться.

2. Зола

Также растения можно обсыпать пеплом. При этом пепел не только будет защитой от вредителей, но и станет хорошим удобрением для почвы.

3. "Пивные ловушки"

Против слизней и улиток также можно использовать пиво. Для этого его надо налить в какую-то емкость, например, в небольшую стеклянную банку. Эту емкость немного прикопать в землю, чтобы лишь небольшой ее край был виден сверху, и налить в нее пиво. В эту ловушку будут попадать слизни.

Но, по словам садовницы, ловушки с пивом ей больше всего не нравятся, ведь таким образом слизни будут погибать. А два первых способа помогают просто их отогнать.

Смотрите видео о том, как избавиться от слизней и улиток на грядках и в саду:

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